Arranca este viernes en Sevilla el maratón prenavideño de donación de sangre con mantecados, salmorejo y actividades

Archivo - Imagen de recurso de donación de sangre. - CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El maratón prenavideño de donación de sangre organizado por el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Sevilla ha arrancado este viernes en el patio de la Fundación Cajasol, una cita que ofrece a aquellos que se acerquen muestras de mantecados de Estepa, salmorejo y gazpacho de García Millán, entre otros atractivos.

En concreto, se llevará a cabo una primera ronda entre las 9,30 y las 14,00 horas, si bien la jornada continuará entre las 16,30 y las 21,00 horas de este viernes.

De esta forma, el referido espacio de la Fundación Cajasol permanecerá repleto de camillas para atender a aquellos que deseen donar, además de cuatro máquinas de plasma. También estará disponible la inscripción en el Registro de Médula Ósea.

Los asistentes serán recibidos por mantecados de Estepa, salmorejo y gazpacho de García Millán, un habitual cortador de jamón, tortas de Inés Rosales e incluso libros del Centro Andaluz de las Letras.

Por la tarde, la cita contará con superhéroes de la Asociación Mar Pozo por la Sonrisa de un Niño y galácticos de la asociación Holored Estelar, que organizarán talleres infantiles dedicados a los pequeños que acompañen a sus padres donantes.