Arrancan este miércoles unas jornadas en Alcalá (Sevilla) en homenaje a las víctimas de la represión franquista

El delegado de Cultura, Patrimonio y Museos, Christopher Rivas, en la presentación de las terceras Jornadas de Memoria Democrática en Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha anunciado que celebra las terceras Jornadas de Memoria Democrática bajo el lema 'Memoria, Democracia e Identidad' los días 28, 29 y 30 de octubre, con una programación que combina historia, cultura, investigación, educación y homenaje a las víctimas de la represión franquista.

Tal y como ha indicado el Consistorio alcalareño en una nota, el miércoles, 28 de octubre, comenzará la programación central de las jornadas. En el Teatro Gutiérrez de Alba a las 9,00 horas tendrá lugar un encuentro con el alumnado de 4º de ESO y 1º de Bachillerato que presentarán los trabajos de investigación que han realizado.

A las 10,30 horas se proyectará el documental 'Entre el pan y el olvido', que recoge la voz de vecinos de Alcalá de Guadaíra que fueron testigos de la dureza del golpe y la posterior represión en la ciudad, seguido de un coloquio con el alumnado y familiares. A las 11,30 horas se abordará la relación entre juventud, redes sociales, desinformación y memoria democrática, con el profesor de la Universidad de Granada (UGR), Arnau Fernández.

En este sentido, el delegado municipal de Memoria Democrática e Identidad Andaluza, Christopher Rivas, ha explicado que "con esta actividad pretendemos que los jóvenes conozcan nuestra historia y tengan herramientas para comprenderla, contrastarla y transmitirla a las próximas generaciones".

Por la tarde, la programación estará abierta al público general en la Casa de la Cultura. A las 17,30 horas se inaugurará la exposición 'La toma de Alcalá'. A las 18,00 horas se proyectará nuevamente el documental 'Entre el pan y el olvido'. A las 19,00 horas, José M. García Márquez ofrecerá la ponencia 'La represión franquista en Sevilla. El caso de Alcalá de Guadaíra', presentada por Vicente Pérez.

El jueves, 29 de octubre, a las 17,00 horas, se presenta el proyecto del 'Círculo de la Memoria', un espacio para el recuerdo, el homenaje y la memoria colectiva, vinculado al proyecto memorial del cementerio de San Mateo. A las 18,00 horas se proyectará 'Descarriadas: otro enfoque', un documental sobre el Patronato de Protección a la Mujer y la represión ejercida sobre miles de jóvenes durante el franquismo. A continuación, de 19,15 horas a 20,00 horas, tendrá lugar un coloquio con Consuelo García, superviviente del Patronato, y Olga Gómez Carrasco, investigadora. El acto estará presentado por Paqui Olías.

Para finalizar, el viernes, día 30 de octubre, a las 11,30 horas, se celebrará en el patio central de la Casa de la Cultura el acto institucional de homenaje y reconocimiento a las víctimas de la represión franquista, que incluirá la lectura de una declaración institucional y distintas intervenciones.

El delegado de Cultura, Patrimonio y Museos, Christopher Rivas, ha enfatizado en la idea de que "se ha querido elaborar una programación que no se limite a recordar, sino que también permita investigar, escuchar a quienes han estudiado nuestro pasado y acercar esa historia a toda la ciudadanía".

"La memoria democrática tiene una dimensión histórica, pero también educativa y humana. Hablamos de conocer lo que ocurrió en Alcalá, reconocer a las víctimas y preservar su recuerdo para que las nuevas generaciones comprendan mejor de dónde venimos". Por último, el delegado, ha invitado a la ciudadanía a participar en las actividades de estas terceras Jornadas", ha concluido.