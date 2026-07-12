Arrancan y roban la estatua de Curro en la Puerta de la Barqueta de Sevilla un mes tras su remodelación

Archivo - La estatua de Curro en el Puente de la Barqueta - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La estatua de la mascota de la Exposición Universal de 1992, Curro, ha sido arrancada y robada tan solo un mes después de ser colocada en la Puerta de la Barqueta de Sevilla.

De hecho, Curro había sido colocado en este emplazamiento precisamente como culmen a la reurbanización integral de este espacio, acometida sobre 5.000 metros cuadrados de espacio público y con una inversión de 500.000 euros.

Fuentes de la investigación han confirmado a Europa Press que, por el momento, se está a la espera de conocer más datos sobre el suceso.