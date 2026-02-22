El arroz "se mantiene seco" en la provincia de Sevilla a pesar del temporal, que deja daños en las infraestructuras

Archivo - Semillas de arroz antes de su recogida, en las marismas del Guadalquivir. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El temporal ha dejado importantes daños en los cultivos de la provincia de Sevilla. Según datos provisionales de Asaja Sevilla, los desperfectos sobrepasan los 570 millones de euros en el conjunto de los sectores.

Los cítricos, el olivar y las hortalizas de invierno han sido los sectores con mayores consecuencias negativas para los agricultores que continúan haciendo balance de las pérdidas de cara a solicitar las diferentes ayudas aprobadas por el Gobierno central y la Junta de Andalucía.

Sin embargo, el impacto ha sido diferente en función de la zona y de la campaña activada. Para el sector del arroz, uno de los más importantes de la economía sevillana, el temporal ha tenido lugar con "los campos en descanso".

"El arroz que se encuentra almacenado está seco, afortunadamente de momento no ha pasado nada", ha destacado la Federación de Arroceros de Sevilla.

Al mismo tiempo, pese a salvar la producción de la campaña, desde la entidad hablan de "bastantes daños" en caminos y en infraestructuras como almacenes consecuencia principalmente del viento.

"Están inundadas las tablas de agua, al ser todo muy arcilloso. Sí hemos tenido bastantes daños a nivel de agricultores, de instalaciones propias, por el tema del viento sobre todo, porque pasó una especie como de mini tornado por esta zona", ha reseñado.

300.000 TONELADAS DE ARROZ

A principios de octubre comenzaba la campaña de recogida del arroz cuyas primeras previsiones prevén alcanzar este año aproximadamente 300.000 toneladas --un 50% más con respecto al 2024-- una vez que, a finales de mayo, pudieron sembrar el 100% de sus tierras, en concreto, 36.500 hectáreas.

De hecho, estas buenas previsiones se producen tras unos años difíciles, en los que en 2022 se sembró solo un 30%, al año siguiente no se pudo cultivar por la incompatibilidad de la dotación autorizada con lo sembrado y en 2024 se sembró en un 67% de la superficie total del terreno.

El arroz representa así un motor económico y social fundamental en la provincia de Sevilla, donde se concentra el 92% de la superficie arrocera de Andalucía y se produce casi la mitad del arroz español. Además, el sector genera más de cien millones de euros en remuneraciones salariales y tiene un efecto tractor sobre otras actividades vinculadas, como la industria del cangrejo rojo y el turismo gastronómico.

Asimismo, el sector arrocero sevillano siempre llama la atención sobre la capacidad de "devolver cristalina el 75% del agua que capta con materiales en suspensión", lo que les convierte en "un filtro del río", además de ser "la despensa de Doñana" ayudando a su diversidad de flora y fauna.