Artillería de Sevilla abre su oferta cultural de 2026 con conferencias, danza y teatro

Imagen de la situación actual de la Real Fábrica de Artillería de Sevilla. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, ha anunciado la programación cultural para el cuarto fin de semana de enero, en el que el espacio de la Real Fábrica de Artillería es uno de los puntos de referencia.

Este jueves, 22 de enero, comienza el ciclo de conferencias 'Sevilla: Historia y Patrimonio', un recorrido por las distintas etapas de la ciudad desde la antigüedad hasta la edad moderna de la mano del historiador y fundador de Ispavilia, Jesús Pozuelo.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, esta primera entrega tiene como protagonista 'Los orígenes de Sevilla: fenicios y tartessos', que abordará el pasado más remoto del enclave hispalense. La entrada es libre hasta completar aforo a partir de las 20,30 horas.

Estas conferencias también se celebraran el 19 de febrero, 19 de marzo, 16 de abril, 21 de mayo y 18 de junio.

Este jueves también comienzan las representaciones de la obra 'El rey se muere'. Un drama de tono apocalíptico que interpela al espectador sobre el papel del hombre en el mundo y su implicación directa en su propia ruina.

La obra está representada por la compañía sevillana, Atalaya, y tiene funciones los días 22, 23, 24 y 25 de enero a las 20,00 horas. Las entradas tienen un precio de 18 euros.

Asimismo, el espacio acoge este domingo, 25 de enero, el inicio del nuevo ciclo 'Artillería' con una programación que abarca danza, performance, música experimental y artes sonoras.

La programación abarca del 25 de enero al 7 de junio, reúne estrenos absolutos, piezas creadas en exclusiva y nombres clave como Rocío Molina, Guillermo Weickert o Ainara LeGardón.

UN FIN DE SEMANA DE CONCIERTOS

En paralelo, el domingo 25 de enero a las 19,00 horas el Cartuja Center CITE acoge 'Los Claveles' por parte de la Compañía Sevillana de Zarzuela, una joya del repertorio lírico español compuesta por el Maestro José Serrano con libreto de Anselmo Cuadrado Carreño y el sevillano Luis Fernández de Sevilla.

La función cuenta con la dirección musical de Elena Martínez Delgado y escénica de Marta García Morales, en una versión fiel a la tradición y al espíritu original de la obra.

Por otro lado, el clarinetista y saxofonista sevillano Julio Marín, acompañado por un cuarteto renovado, presenta un concierto cargado de fuerza creativa y diálogo musical. La cita, el 22 de enero, en el Espacio Turina a las 20,00 horas con las entradas a 12 y 6 euros.

Con influencias del jazz, el neo-soul y la música cubana, el grupo interpreta composiciones originales que destacan por su riqueza rítmica y complicidad escénica. Tras publicar 'El retorno de Saturno' (2022) y 'Tríptico' (2024), Marín reafirma su versatilidad con una propuesta que fusiona talento internacional y raíces locales.

Asimismo, la Orquesta Bética de Cámara ofrece el segundo concierto de su temporada 2025-26 con un programa que invita a un ascenso musical a través de la naturaleza, el lirismo y la experimentación orquestal.

Desde la obertura póstuma Hermann und Dorothea de Schumann hasta La alondra elevándose de Vaughan Williams, pasando por las miniaturas de Delius y la nueva versión para orquesta de Altitud de Mompou, el repertorio culmina con la brillante Obertura, Scherzo y Finale del joven Schumann.

La cita el viernes, 23 de enero, en el Espacio Turina a las 20,00 horas con las entradas a 15 euros.

En esta línea, el XXXVI Ciclo de Música de Cámara de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla acoge un recital con obras que recorren el mundo y el tiempo a través de la flauta. En colaboración con Juventudes Musicales de Sevilla, Moisés López (flauta) y Nacho Ojeda (piano) interpretan piezas de Widor, Reinecke, Ian Clarke, Taktakishvili y Valerie Coleman.

El concierto tiene lugar el domingo, 25 de enero, en el Espacio Turina a las 12,00 horas con 16 euros.

Por último, el Espacio Turina es el escenario el 28 de enero a las 20,00 horas del ciclo DXM (Drama por Música) que presenta 'He Who Loves Beauty', un concierto escenificado que rinde homenaje a Benjamin Britten en el 50º aniversario de su muerte.

El tenor Mark Milhofer y el pianista Manuel Navarro, dirigidos por Rafael R. Villalobos, recrean el último recital de Peter Pears, su compañero vital y artístico, en una propuesta que entrelaza música antigua y moderna, identidad, duelo y creación compartida.