Artillería de Sevilla acoge la exposición Interwoven, de la serie Homo Faber Capsule, con obras artesanales de 15 países

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del área de Turismo y Cultura, en colaboración con Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship y la Asociación Contemporánea de Artes y Oficios (ACAO), ha presentado la exposición Interwoven, la primera edición de la nueva serie internacional Homo Faber Capsule.

Según indica el Consistoriio en una nota de prensa, la muestra abrirá sus puertas, este miércoles, 22 de octubre, en la Real Fábrica de Artillería, donde permanecerá hasta el 23 de noviembre de 2025, con entrada libre.

Esta exposición reúne 35 obras de artesanos y talleres de 15 países en representación de 22 disciplinas, desde el bordado hasta la orfebrería, la cerámica o el vidrio artístico. Todas las piezas han sido seleccionadas por un jurado internacional entre más de 800 propuestas recibidas a través de una convocatoria abierta a la comunidad de Homo Faber Guide, que agrupa a más de 3.500 artesanos de 51 países.

Inspirada en el patrimonio artístico y textil de Sevilla, Interwoven "es una invitación a redescubrir la belleza de lo artesanal como una forma de diálogo entre pasado, presente y futuro", como señalan desde Michelangelo Foundation.

La fundación, con sede en Ginebra, ha impulsado en la última década proyectos como Homo Faber Exhibition en Venecia, uno de los mayores encuentros internacionales de oficios artísticos, y la plataforma digital Homo Faber Guide, que conecta a miles de artesanos, diseñadores y expertos en todo el mundo. Su objetivo es promover una nueva generación de creadores que fusionan técnica, arte y sostenibilidad.

En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha destacado que "Interwoven refuerza esa vocación universal de la ciudad, al reunir piezas de distintos países en un diálogo entre técnicas ancestrales y creación contemporánea".

Asimismo, Angie Moreno ha subrayado, además, que "la artesanía no es solo un legado material, sino una manera de entender el mundo, una práctica que une técnica y emoción. Este proyecto nos invita a mirar más allá de nuestras fronteras sin perder de vista nuestras raíces".

La delegada de Cultura también ha señalado la relevancia simbólica de la Real Fábrica de Artillería como sede de la muestra al ser "un emblema de la transformación cultural de Sevilla".

Por su parte, el director ejecutivo de la Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship, entidad que representa Homo Faber, Alberto Cavalli ha destacado "que existe una gran necesidad de crear espacios de visibilidad seleccionados y de calidad para los artesanos, fomentar un sentido de pertenencia e inspirar a una nueva generación de coleccionistas de artesanía".

Con el objetivo de destacar la artesanía creativa local, la exposición incluye creaciones de siete artesanos andaluces, entre ellos Francisco Carrera Iglesias, quien ha ideado una taza bordada que lleva su oficio más allá de su contexto habitual. "Es una verdadera alegría participar en esta exposición en mi ciudad con una pieza que me saca de mi zona de confort y me permite explorar campos que antes no conocía", ha afirmado.

Entre el resto de artistas que participan en la muestra, destacan Minyeol Cho, escultor textil surcoreano que apila fragmentos de mezclilla desechados para crear las obras de su serie 'Fragmentos Expandidos', Kamilah Ahmed, artesana londinense que combina técnicas de bordados tradicionales y digitales para crear textiles inspirados en el tejido jamdani bengalí y Bernardita Cossio, ceramista chilena que presenta su escultura de porcelana 'Memora', creada mediante el colado de porcelana en un molde de cuero cosido para capturar los pliegues, la textura y las costuras del material.

Todas las piezas expuestas podrán verse en la app de Homo Faber, donde los usuarios tendrán la posibilidad de puntuar sus objetos favoritos. El mejor puntuado de entre los artesanos será promocionado y homenajeado en las plataformas de Homo Faber.