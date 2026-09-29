El artista Alejandro Astola actuará el 25 de junio en Icónica Sevilla Fest dentro de su gira 'Mi guitarra y yo 2.0.'

Archivo - El vocalista de No me pises que llevo chanclas, Pepe Begines (c), junto a Diego Pozo 'El Ratón' (i) y Alejandro Astola (d) presentan el videoclip 'Echo de menos los bares', en una foto de archivo - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Alejandro Astola actuará el próximo 25 de junio en Icónica Santalucía Sevilla Fest, donde recalará como parte de su gira 'Mi guitarra y yo 2.0', un proyecto en solitario con el que el artista sevillano "recupera la esencia de sus primeros años como músico y que ya ha recorrido buena parte de España".

Fundador de Fondo Flamenco y posteriormente integrante de Astola y Ratón, comenzó a escribir canciones con apenas 12 años. Desde entonces, acumula casi 25 años de trayectoria y 13 discos editados entre ambos proyectos, además de numerosos trabajos inéditos: "una carrera que le ha convertido en una de las figuras reconocibles de la música sevillana y le ha permitido reunir a millones de seguidores", señala la organización en una nota de prensa.

Ahora, Alejandro Astola abre una nueva etapa y lo hace tomando una decisión "radical": comenzar de nuevo también en sus redes sociales y en las plataformas digitales, dejando atrás las expectativas asociadas a sus anteriores proyectos para centrarse en aquello que ha marcado toda su trayectoria: "escribir canciones".

Tras el "éxito rotundo" de su primera gira en solitario, Alejandro Astola presenta 'Mi guitarra y yo 2.0'. El artista sevillano, después de protagonizar un fenómeno "absolutamente fuera de lo común" con 93 'sold out' (conciertis con entradas agotadas) y más de 40.000 vendidas, arrancará el próximo año con esta segunda parte "que promete importantes novedades".

"Lo que comenzó en un íntimo concierto para apenas 35 personas en una pequeña sala, creció sin freno hasta convertirse en una ola de éxito masivo a nivel nacional y dar el salto al otro lado del charco con su gira por Latinoamérica, agotando las entradas recinto tras recinto en cada ciudad que pisaba, todo ello sin haber sacado siquiera un disco".

Temas como 'Mi primavera', 'Corazón de cristal' o '¿Dónde vas?' acumulan millones de escuchas en plataformas. Y otros temas como "Un Tremendo Error", que todavía no han visto la luz, ya se viralizan en redes y son coreados por los asistentes en cada concierto. A todo ello se suman sus últimos lanzamientos --'Si tú quisieras', 'Tengo un tesoro' o 'Prometimos'--, temas que, tras haberse viralizado en redes gracias a sus directos, el artista ha arrancado de su cuaderno grabándolos para el disfrute de todos.

Con las confirmaciones de El Barrio (5 de junio, ya 'sold out'), Hakuna (11 de junio), Alejandro Astola (25 de junio) y SFDK (26 de junio) Icónica Santalucía Sevilla Fest inicia la cuenta atrás para su séptima edición, que volverá a reunir algunas de las voces más influyentes de la música internacional, y a ofrecer experiencias únicas en un entorno excepcional. En los próximos meses, el festival dará a conocer el resto de nombres que completarán un cartel ecléctico, diverso y de primer nivel.