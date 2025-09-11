El artista Daniel Franca, cartelista de las Fiestas de la Primavera de Sevilla 2026.

SEVILLA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El artista sevillano Daniel Franca, será el encargado de realizar el cartel de las Fiestas de la Primavera de Sevilla 2026. Durante una visita a su taller, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado que la elección de Franca es "una apuesta por la excelencia y que cuenta con un reconocido prestigio dentro y fuera de los límites de la ciudad", al tiempo que ha apostillado que su firma "es reconocida en todo los ámbitos del arte" y que se suma a las de años anteriores como Antoine Cas o el taller Daroal.

Franca acumula en su trayectoria profesional la realización de carteles para la Semana Santa de Ronda (2012), las Glorias de Sevilla (2012), Hermandad de los Humeros de Sevilla (2017), aniversarios religiosos en Carmona y El Viso del Alcor (2018 y 2019) y la Virgen de la Paz de Ronda (2022).

Además, en 2022, el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla anunció que Franca sería el autor del cartel de la Semana Santa de Sevilla 2023, representando una levantá de la Virgen de la Estrella. También pintó el cartel de la Semana Santa de Cádiz 2023, inspirado en el Cristo de la Buena Muerte.

Nacido en Sevilla en 1985, estudió Bachillerato en Ciencias de la Salud en el Colegio Alemán Albrecht Dürer y se licenció en Bellas Artes, especialidad pintura, en la Facultad Santa Isabel de Hungría de la Universidad de Sevilla.

En 2008 recibió el primer premio Nacional de Pintura Ateneo de Sevilla. En 2010 obtuvo el Diploma de Estudios Avanzados en Investigación Artística con un trabajo sobre 'Técnicas de ilusión óptica aplicadas a la pintura', también por la Universidad de Sevilla. Su formación se completó mediante diversas becas y residencias, entre ellas la de Pintores Pensionados del Palacio de Quintanar (2008), la residencia en la Fundación Antonio Gala para jóvenes creadores (Córdoba, 2011) y la Beca Grant Seven Degrees en California (2014).

Realizó su primera exposición individual en 2009, 'Pinturas', en la Galería Cristóbal Bejarano de Linares (Jaén), y participó en exposiciones colectivas como '+x10 Antológica de jóvenes creadores de la Fundación Antonio Gala' . Entre sus exposiciones recientes destacan 'Viaje a India / Entropía' y 'Memoria Roturada'.