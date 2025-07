Asaja-Sevilla rechaza en Bruselas la "desaparición" de la PAC como "política autónoma"

BRUSELAS (BÉLGICA), 16 (EUROPA PRESS)

Una delegación de Asaja-Sevilla ha participado este miércoles en Bruselas (Bélgica), junto a "agricultores de toda Europa", en un acto de protesta para rechazar la "desaparición" de la Política Agraria Común (PAC) como una "política autónoma", y para demandar a la Comisión Europea "que mantenga su estructura de dos pilares (Feaga y Feader) y refuerce su presupuesto para atender a todas las exigencias con las que deben cumplir los agricultores y ganaderos europeos en los próximos diez años".

Coincidiendo con la presentación oficial del nuevo presupuesto de la Unión Europea --el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028/2035-- esta delegación, encabezada por su presidenta, María Morales, e integrada por agricultores y ganaderos de las diversas comarcas agrarias de la provincia, ha asistido a esta movilización en la que han mostrado su repulsa a la nueva configuración del presupuesto europeo, "que deja sin epígrafe propio a la PAC, la primera política común con la que contó la Unión Europea desde el momento mismo de su construcción", defiende la organización en una nota.

En la propuesta de la Comisión, Asaja-Sevilla denuncia que las políticas agrarias "quedan integradas en un Fondo Único multisectorial en el que, sin ningún sentido, se mezcla con otros sectores, lo que borrar la identidad agraria de la PAC tal como la hemos conocido en los últimos 60 años".

"El campo de Sevilla, que ha sido el que más fondos ha perdido en el reparto político de la PAC anterior, no está dispuesto a seguir perdiendo recursos ni a permitir que las partidas de la PAC se diluyan en un fondo común con otras políticas", ha manifestado la asociación.

Según su presidenta, "al suprimir el epígrafe de la PAC se ataca el alma de Europa, puesto que Europa nace del campo, y si se recortan o se desdibujan las políticas agrarias se recorta Europa". "La PAC es el motor económico, que garantiza la sostenibilidad ambiental y el arraigo territorial. Sin presupuesto, no hay PAC. Sin PAC no hay agricultores. Y sin agricultores, no hay futuro ni garantía alimentaria para Europa".

El presidente de Asaja, Pedro Barato, expresó que "Von der Leyen quiere enterrar la PAC, una decisión política sin precedentes que pone en peligro la soberanía alimentaria de Europa y rompe el vínculo entre el campo y los ciudadanos. Los agricultores y ganaderos no somos el problema, sino la solución".

"La presidenta Von der Leyen ha decidido dejar al campo fuera del proyecto europeo. Convertir la PAC en un apéndice presupuestario supone desarmar a la UE de la capacidad de alimentarse a sí misma", ha declarado Pedro Barato, presidente nacional de Asaja y vicepresidente del COPA.

Así y todo, desde la organización han mostrado su respaldo "pleno" a las dos "grandes líneas de denuncia" de COPA-Cogeca. Por un lado, defiende que "el recorte presupuestario es inaceptable". "En un momento de inestabilidad geopolítica, presión arancelaria y creciente inseguridad alimentaria, la Comisión no puede recortar el presupuesto agrario. La PAC no es una ayuda al agricultor y al ganadero, es una garantía para el consumidor: alimentos seguros, sostenibles y asequibles". Además, "la nueva estructura liquida la cohesión. Integrar la PAC en un fondo común rompe la unidad del modelo europeo y del mercado común. Ya no habrá política común, ni Parlamento como co-legislador. Los agricultores pierden voz. El Parlamento Europeo pierde legitimidad. Y los ciudadanos, control democrático".

Asaja-Sevilla ha denunciado que la Comisión ha tomado esta decisión "sin escuchar al sector". "Von der Leyen repite así un patrón de gestión marcado por la unilateralidad y la desconexión con el territorio. Esta reforma, cocinada entre despachos, ignora décadas de trabajo conjunto entre agricultores, eurodiputados y Estados miembros", ha mantenido.

Según señala, "esta no es solo una crisis agraria. Es una crisis que afectará a todos los consumidores: subida de precios, inflación alimentaria, pérdida de acceso a productos frescos, locales y de calidad, mayor dependencia de terceros países". "La PAC es la herramienta que garantiza que los alimentos sigan siendo sanos, seguros y asequibles", advierte el presidente de Asaja, Pedro Barato.