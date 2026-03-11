Asamblea este jueves de la plantilla municipal de Sevilla tras el "paso positivo" en la reunión con el Ayuntamiento

Imagen de participantes en la acampada convocada por el Comité de Empresa del Ayuntamiento de Sevilla en protesta contra la privatización del servicio de limpieza de los colegios - María José López - Europa Press

SEVILLA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa del Ayuntamiento de Sevilla ha mantenido este miércoles una reunión con el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, en la que han avanzado en las negociaciones en el marco de la propuesta de externalización del servicio de limpieza de los colegios de la ciudad.

Según han destacado los sindicatos en un comunicado, el encuentro se ha desarrollado en "un clima de diálogo y buen talante" y se han emplazado a una nueva cita el próximo lunes para "continuar avanzando en el proceso de diálogo".

Antes de esta nueva reunión, se ha convocado para este jueves una asamblea de la plantilla para que "se posicione con respecto al marco de negociación acordado" en este último encuentro.

Asimismo, el comité de empresa ha anunciado que se mantiene el calendario de movilizaciones previsto que contiene una concentración este jueves en las puertas del Parlamento, una caravana de coches el viernes, una visita la próxima semana al Congreso de los Diputados y una protesta a las puertas del Teatro de la Maestranza con motivo del Pregón de la Semana Santa.

"Las movilizaciones de la plantilla han abierto una vía de negociación que ahora debe traducirse en garantías reales para el empleo público", han señalado desde el Comité de Empresa.

En esta línea, los sindicatos han reiterado que "no pueden aceptar un modelo que suponga la pérdida de empleo público ni la reducción de la plantilla municipal, garantizando la plena empleabilidad del personal laboral afectado y el mantenimiento de todos los puestos de trabajo".

Preguntado por el encuentro en el programa de la cadena Ser 'Hoy por hoy Sevilla', el alcalde, José Luis Sanz, ha asegurado que "no se pierde ni un solo empleo público" con la externalización y ha destacado que "se han hecho aportaciones constructivas por las dos partes".

"Le hemos garantizado que, sabiendo que no se pierde ni un solo empleo público, si esta decisión perjudica a algunos trabajadores de este ayuntamiento, se van a poner todos los instrumentos encima de la mesa para que eso no ocurra", ha afirmado.