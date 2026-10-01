ASET plantea una mesa de turismo religioso en Sevilla liderada por el sector y las administraciones

El presidente de ASET (2i), Jorge Robles, en la mesa redonda sobre turismo religioso organizada por la Hermandad de San Esteban - ASET

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Sevillana de Empresas Turísticas (ASET) va a impulsar la creación de una mesa de trabajo permanente sobre turismo religioso en Sevilla, liderada por el sector y con la participación de la Cámara de Comercio y de entidades y administraciones, que se configure como "espacio de coordinación entre empresas, instituciones y representantes del ámbito religioso".

La propuesta surge tras la celebración de las primeras jornadas de turismo religioso, organizadas por la Hermandad de San Esteban con motivo de su centenario y celebradas en la sede de la Cámara de Comercio los días 25 y 26 de septiembre, informa la asociación en una nota de prensa.

Las jornadas han permitido poner el foco en una actividad que, a juicio de ASET, cuenta con un importante margen de crecimiento tanto en la capital como en el conjunto de la provincia. El presidente de ASET, Jorge Robles, ha explicado que "Sevilla reúne unas condiciones excepcionales para desarrollar el turismo religioso: patrimonio, tradición, hermandades, iglesias, conventos, celebraciones y una larga experiencia como punto de partida y destino de peregrinaciones".

"A este patrimonio se suma la capacidad de las empresas turísticas sevillanas para aportar profesionalización, innovación y nuevas experiencias, adaptadas a las demandas actuales de los viajeros. Por eso creemos que es el momento para sentarse y analizar el margen de crecimiento de este tipo de turismo", ha destacado.

La asociación considera que el objetivo no debe ser únicamente incrementar el número de visitantes, sino crear productos y experiencias de calidad que permitan conocer y valorar el patrimonio religioso de Sevilla, respetando en todo momento su carácter y su finalidad religiosa.

En este sentido, la futura mesa de trabajo planteada por ASET podría servir para identificar recursos, diseñar nuevas propuestas, mejorar la comercialización y favorecer la colaboración entre el sector empresarial, las administraciones y las instituciones religiosas con una visión conjunta para la ciudad y la provincia.

CONEXIÓN CON SEVILLA OCULTA

ASET considera que esta iniciativa puede, además, dar continuidad y nuevas posibilidades al proyecto Sevilla Oculta, impulsado por la Fundación Cámara de Comercio, el Ayuntamiento y la Archidiócesis para la conservación, mejora y difusión del patrimonio de monasterios, conventos y otros bienes culturales de la ciudad.

Sevilla Oculta plantea, precisamente, la necesidad de adaptar este patrimonio a las condiciones actuales sin perder su singularidad ni su uso religioso, favoreciendo al mismo tiempo su conservación y generando nuevas posibilidades culturales, sociales y económicas.

Desde ASET se considera que la nueva mesa de turismo religioso puede convertirse en un punto de encuentro estable entre empresa, Iglesia e instituciones, capaz de detectar oportunidades, impulsar proyectos y posicionar Sevilla como un destino de referencia para quienes buscan experiencias vinculadas a la fe, la cultura, el patrimonio y las peregrinaciones.