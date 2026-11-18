Archivo - Vistas de la mina de Cobre Las Cruces, en foto de recurso - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha tomado razón de la asignación, a propuesta de la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación, a la Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP) de una iniciativa de la compañía Cobre Las Cruces para obtener un concentrado de plomo enriquecido en oro y plata a partir de residuos mineros en su yacimiento de Gerena, en la provincia de Sevilla.

El objetivo de esta iniciativa es el tratamiento de 2,6 millones de toneladas de material gossan, actualmente acopiadas en el interior del complejo de Cobre Las Cruces, fruto de la explotación del yacimiento minero que se dedica desde 2006, principalmente, a la extracción de cobre. Con el proyecto se podrá obtener como producto un concentrado de plomo con cierto contenido de oro y plata.

Para ello, Cobre Las Cruces realizará una inversión de 44,3 millones de euros, con un retorno social estimado de 200 millones de euros e implicará la creación de 227 empleos directos en la fase de construcción y 272 en explotación. La iniciativa tiene un importante impacto medioambiental positivo pues permitirá, mediante una actuación de economía circular, mejorar la eficiencia de los recursos y minimizar nuevas afecciones territoriales por la recuperación y aprovechamiento de residuos actualmente almacenados en la instalación minera.

El proyecto se llevará a cabo íntegramente en el interior del complejo de Cobre las Cruces, aprovechando gran parte de las infraestructuras existentes e incorporando únicamente aquellas instalaciones estrictamente necesarias para la obtención del concentrado, lo que posibilitará minimizar nuevas afecciones territoriales.

Se trata de una iniciativa cuya ejecución y operación se prevé entre 2027 y 2030, constituyendo una actuación complementaria y previa al Proyecto Poly Metallurgical Refinery (PMR), permitiendo reestablecer la actividad industrial y minera en las instalaciones de Cobre Las Cruces antes de su puesta en marcha y facilitar la transición hacia su desarrollo.

El aprovechamiento de los recursos minerales es imprescindible para el desarrollo de la sociedad y la mejora de la calidad de vida de las personas. La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación, tiene las competencias en la gestión e impulso del aprovechamiento del dominio público minero, de un modo sostenible y compatible con la preservación del medio ambiente y, mediante la Estrategia para una Minería Sostenible en Andalucía 2030, donde además se recoge la necesidad de impulsar el aprovechamiento de las materias primas minerales secundarias.