Atropellada una persona en Torreblanca en Sevilla que recibe primeros auxilios de la Policía Adscrita de Andalucía

Una persona atendida tras ser atropellada en Sevilla - POLICÍA ADSCRITA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha sido atropellada este jueves, 5 de octubre, en el barrio sevillano de Torreblanca, por lo que ha tenido requerido labores de primeros auxilios de la Policía Adscrita de Andalucía hasta la llegada de los sanitarios.

Según ha informado este organismo en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, la víctima ha sido posteriormente trasladada a un centro hospitalario.

Si bien no ha trascendido más información sobre la evolución de su estado de salud, por el momento se encuentra estable.