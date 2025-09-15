La Audiencia Provincial de Sevilla retira a Carcaño su sueldo en la cárcel para indemnizar a la familia de Marta

Archivo - Pegada de un cartel con una foto de Marta del Castillo. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Sevilla ha decretado el embargo parcial del salario que recibe Miguel Carcaño por trabajos retribuidos en prisión y el saldo en su cuenta de peculio --el fondo en el que los internos pueden recibir ingresos de familiares-- hasta cubrir la responsabilidad civil con la familia de Marta del Castillo, que asciende a 360.000 euros más intereses.

Según el auto al que ha tenido acceso Europa Press y que ha sido adelantado por Diario de Sevilla, la Audiencia ha considerado que el Carcaño "tiene garantizado su mínimo de subsistencia" a través de la cobertura del régimen penitenciario, al tiempo que ha apostillado que la nómina "no resulta necesaria" para cubrir las necesidades básicas de dignidad humana.

Por ello, ha argumentado que el salario no debe ir destinado a cubrir sus necesidades básicas, ya cubiertas por el Centro Penitenciario, sino a la reparación de las víctimas de los hechos.

No obstante, la Audiencia ha establecido que Carcaño podrá disponer de 200 euros mensuales para cubrir sus gastos personales dentro del centro penitenciario