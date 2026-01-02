Los autobuses de Tussam serán gratuitos la tarde-noche del 5 de enero para la Cabalgata de Reyes de Sevilla

Archivo - Un autobús de Tussam circula por la Plaza del Duque, en foto de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado que los autobuses de Tussam serán gratuitos la tarde-noche del 5 de enero para la Cabalgata de Reyes Magos, "como ya hicimos el año pasado". De este modo, el servicio no tendrá coste alguno desde las 15,00 horas del lunes "para fomentar el uso del transporte público y agilizar las posibles aglomeraciones".

"El objetivo es que desde cualquier rincón de Sevilla, podamos disfrutar de la mejor cabalgata de Reyes del mundo", ha añadido el regidor, al tiempo que ha añadido que "los servicios públicos son una prioridad de este gobierno y queremos que el transporte público sea una pieza clave para lograr una Sevilla mucho más habitable, más sostenible", informa el Consistorio en un nota de prensa.

Del mismo modo, habrá un servicio especial de Tussam con motivo de la cabalgata, mientras que las líneas radiales que prestan servicio en los distintos barrios incrementarán su oferta hasta en un 100%.

El servicio se verá incrementado con 80 vehículos de refuerzo, fundamentalmente en horario de tarde, lo que en determinadas líneas supone un incremento de oferta superior al 100% respecto a un día laborable.

Estos refuerzos se destinarán preferentemente a las líneas radiales, que en muchos casos llegarán a duplicar su nivel de oferta habitual. Así las líneas de mayor demanda como la 12, 13, 27 o 32 dispondrán, en horario de tarde, de entre 17 y 22 autobuses con frecuencias de paso aproximada de cinco minutos. El resto de líneas radiales y las transversales 2, 3 y 5 se reforzarán hasta mantener frecuencias de paso de entre 6 y 12 minutos.

El tranvía prestará servicio con 5 unidades y frecuencia de paso de 7 minutos.