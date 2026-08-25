Avanzan las obras de la calle La Mina y la Plaza del Cabildo de Alcalá (Sevilla) con su fin previsto a final de año

Obras de la calle La Mina y la Plaza del Cabildo de Alcalá - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 25 (EUROPA PRESS)

Las obras correspondientes a la segunda fase de la calle La Mina y la Plaza del Cabildo han cumplido el plazo previsto, de manera que el Ayuntamiento ha estimado que el conjunto de la actuación pueda quedar finalizado a lo largo del último trimestre de este año.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, en el marco de los trabajos de abastecimiento, ya se está culminando el tramo que quedaba pendiente entre la Plaza del Cabildo y el extremo situado junto a la Plaza Cervantes con el relleno y compactación del suelo, así como la colocación del nuevo pavimento en el tramo desde Gutiérrez de Alba a Plaza del Cabildo.

De esta manera, el proyecto transformará un espacios emblemático de Alcalá en un "entorno urbano de calidad", accesible, seguro sostenible y pensado para impulsar la convivencia y la actividad económica.

Debajo de la calle, como ya se hizo en la primera fase, se ha instalado un colector aliviadero principal de gran diámetro para una canalización segura y eficaz de las aguas en situaciones de fuertes lluvias, que ha reforzado la seguridad de vecinos y visitantes.

Asimismo, la intervención permitirá crear un espacio urbano renovado que mira al futuro sin olvidar la identidad de Alcalá, que incorporará referencias vinculadas a la historia y al patrimonio de la ciudad, para poner en valor la calle La Mina como "una de las señas de identidad del municipio".

Además, el diseño ha contemplado elementos de mobiliario urbano de calidad que darán continuidad a la estética desarrollada en la primera fase, así como motivos artísticos vinculados a la historia de Alcalá, que dotarán de personalidad e identidad propia al conjunto de la actuación.

Por su parte, la Plaza del Cabildo mantendrá su carácter tradicional, mediante las farolas restauradas y el arbolado de naranjos, a la vez que en la calle La Mina se incorporarán nuevas especies vegetales, contribuyendo a mejorar la calidad ambiental y paisajística del espacio.