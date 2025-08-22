El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) apoya a la familia del incendio en La Paz y asume los gastos de entierro

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Foto de archivo. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA - Archivo

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 22 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha mostrado su "total apoyo" a la familia afectada por el incendio ocurrido a mediodía del pasado jueves 21 en la barriada de La Paz, en el que se produjo el fallecimiento de una de las ocupantes del piso siniestrado. Además, el Consistorio ha indicado que va a asumir los gastos derivados del entierro.

Según ha declarado el Consistorio en una nota, "desde el primer momento se ha prestado ayuda psicológica a la familia, que ha sido atendida en el Centro de la Igualdad cercano al domicilio". De igual manera, desde la Delegación de Servicios Sociales se han coordinado para atender las primeras necesidades que requieran los menores de la familia.

Por otra parte, la familia del herido en el incendio ha trasladado al Ayuntamiento que tras la operación se encuentra "estable" y atendido en la UCI del centro hospitalario.

Además, la alcaldía está trabajando en la organización de un evento solidario en el mes de septiembre, que tiene como fin la recaudación de fondos para la reconstrucción de la vivienda y la atención a la familia afectada por el siniestro.

Finalmente, el Gobierno municipal ha valorado las "numerosas" muestras de condolencia y apoyo llegadas desde diferentes colectivos y entidades de la ciudad, que "demuestran la solidaridad del pueblo alcalareño".