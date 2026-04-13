El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) destaca el "éxito" de las visitas nocturnas al castillo

Visita nocturna al castillo de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - AYUNTAMIENTO ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha destacado que las microvisitas guiadas nocturnal al Castillo han supuesto "todo un éxito que confirma el interés turístico metropolitano por la fortaleza también en este horario, y el beneficio para la ciudad de los trabajos municipales para la puesta en valor del patrimonio local".

Así lo ha explicado el delegado de Cultura, Patrimonio y Museos, y Turismo, Christopher Rivas, quien ha detallado que en estas 16 jornadas de microvisitas de 20 minutos, de viernes a domingo, se han registrado más de 4.000 reservas, incluso con entradas rápidamente agotadas en las primeras semanas.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, las visitas nocturnas "no sólo han recogido la participación de la ciudadanía alcalareña, sino de gran parte de habitantes de la corona metropolitana de Sevilla".

"El Castillo de Alcalá de Guadaíra, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), es el mayor referente cultural, patrimonial e identitario de Alcalá y, no sólo su conservación, sino también su puesta en valor para la ciudadanía y el turismo es un compromiso municipal irrenunciable", ha subrayado Rivas.

El delegado ha recordado así que las visitas nocturnas al Castillo que posibilitan disfrutarlo desde una perspectiva "nocturna, nueva y especial", ha sido posible "gracias a los trabajos municipales de instalación de iluminación artística ornamental y otras medidas de accesibilidad y seguridad, imprescindibles para seguir avanzando en su puesta en valor".

En este sentido, Rivas ha confirmado que las visitas guiadas se amplían en duración a 50 minutos después de estas primeras microvisitas. A partir del próximo 17 de abril, el Castillo de Alcalá seguirá recibiendo a grupos de hasta 40 personas en sesiones guiadas más pausadas y detalladas que permitirán disfrutar mejor de la experiencia. Se realizarán los viernes y sábados en dos pases (21,00 y 21,30 horas -dado que la amplitud de los patios y espacios permiten que no se solapen los grupos), y los domingos a las 21,00 horas.

La participación seguirá siendo gratuita aunque con reserva previa por motivos de aforo. Para este primer fin de semana, las entradas estarán disponibles a partir de mañana martes 14 de abril en el portal municipal de venta de entradas https://entradas.alcaladeguadaira.es/es/recintos. En lo sucesivo las reservas se activarán el lunes de cada semana.

Al tratarse de un BIC, las visitas se organizan "con criterios de calidad, control de aforos y recorridos adecuados, ofreciendo una experiencia respetuosa y cuidada, en la que la luz, la historia y el paisaje construyen un relato patrimonial sugerente y singular", ha puntualizado Rivas, quien argumenta que las visitas municipales "podrán ser compatibles con otras iniciativas privadas, como se viene haciendo en horario de día, que profundicen en otro tipo de actividades atractivas, como las visitas teatralizadas".

Paralelamente, el Castillo de Alcalá de Guadaíra cuenta con un sistema de iluminación exterior que lo hace visible y permite su admiración desde diferentes puntos de la ciudad y, en especial, para quienes se aproximan a la ciudad con su vehículo por la antigua carretera de Alcalá a Sevilla y desde el Puente del Dragón.