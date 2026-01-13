Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) destaca el progreso de las obras del Centro de Interpretación del Castillo

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez, el delegado de Cultura, Patrimonio y Turismo, Christopher Rivas, el delegado de Urbanismo y Planificación Estratégica, Jesús Mora y el delegado de Hábitat Urbano, David Delgado - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez, acompañada del delegado de Cultura, Patrimonio y Turismo, Christopher Rivas, el delegado de Urbanismo y Planificación Estratégica, Jesús Mora y el delegado de Hábitat Urbano, David Delgado, han visitado los avances de las obras del Centro de Interpretación del Castillo (CIC) y de su entorno.

Según han indicado en una nota, estos trabajos "avanzan a buen ritmo". Entre los principales aspectos de la intervención está la reducción del revestimiento cerámico en el edificio anexo al CIC, sustituyéndolo en gran parte por mortero blanco, manteniendo la estética tradicional de la zona.

Asimismo, el Ayuntamiento ha destacado la recuperación del pavimento de ladrillo en el tramo final de la calle Santa María y en la zona perimetral del CIC, además en lo referido a la jardinería incluye los clásicos naranjos en alcorques. Unas obras que eliminan el pórtico en la entrada principal del CIC, optando por una solución más ligera y menos invasiva visualmente.

El Consistorio ha señalado que se ha optado por mantener la terraza superior del depósito sin acceso público, para evitar la introducción de barandillas o petos que pudieran alterar la percepción del conjunto patrimonial. Se sustituirán también las barandillas y luminarias modernas por diseños más acordes con el entorno, utilizando los elementos urbanos retirados del Puente de Carlos III, como son las farolas y barandillas de forja.

Por su parte, la alcaldesa ha destacado que el proyecto está enmarcado dentro del Plan de Actuación Integrado financiado por Fondos Europeos en el marco comunitario. Además, ha aclarado que "la intervención que se lleva a cabo es más amplia que la planteada inicialmente, que mejorará al completo la plaza ante el Santuario y conservará un espacio simbólico para los alcalareños.

En esta línea, ha afirmado que el proyecto es "fundamental para seguir recuperando y poniendo en valor nuestro patrimonio histórico, y para ello se introdujeron algunos ajustes que van a garantizaran una mejor adaptación del espacio y reforzaran su identidad propia".

"El resultado será un proyecto equilibrado, que respeta y realza el valor histórico de este enclave sin renunciar a su función divulgativa ni a las necesidades de la zona. Esta actuación contribuirá a fortalecer el papel del Castillo como motor cultural y turístico de Alcalá", ha subrayado la primera edil.