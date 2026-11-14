El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) garantiza el servicio de catering de Ayuda a Domicilio hasta 2030

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, en una visita a personas mayores. - AYUNTAMIENTO ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 14 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra ha aprobado en Junta de Gobierno Local la adjudicación de servicio de catering adscrito al Servicio de Ayuda a Domicilio por un montante global de 2.153.184,84 euros hasta 2030.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, la delegada de Servicios Sociales, Rocío Bastida, ha señalado que "se trata de una de las acciones imprescindibles que beneficia a las personas con mayor vulnerabilidad de la ciudad, las personas mayores y/o dependientes, y a los menores de familias con escasos recursos".

Además, "el contrato garantiza una alimentación de calidad y especializada personalmente para cada uno de los usuarios, según la edad, condiciones y prescripciones médicas". No obstante, "desde Servicios Sociales se es consciente de la exigencia de este tipo de contrato, dado que es uno de los puntos significativos del Servicio de Ayuda a Domicilio".

Concretamente, el servicio incluye la elaboración, envasado, conservación, transporte y entrega a domicilio de comidas preparadas mediante sistema de línea fría refrigerada, destinadas a los usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio.

Concretamente, la prestación está dirigida a usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio que tengan prescrita la comida a domicilio, así como a menores en situación de riesgo de exclusión social procedentes de familias con bajos recursos económicos que tengan prescrita técnicamente esta prestación. El contrato estima una previsión de 58.944 comidas anuales.

Las comidas estarán compuestas por un primer plato, un segundo plato, pan y postre, preferentemente fruta fresca de temporada. Los menús son equilibrados y variados, con una programación adaptada a las distintas estaciones del año y una rotación mínima de ocho semanas.

Asimismo, el servicio contempla también dietas especiales, incluyendo menús de fácil masticación, triturados o de textura modificada, así como dietas específicas para personas con alergias, intolerancias alimentarias u otras necesidades de salud, conforme a las correspondientes prescripciones.

Así, el reparto se realiza de lunes a sábado, entre las 10,30 y las 13,30 horas, entregándose los sábados también las comidas correspondientes al domingo.

Además de la entrega de los alimentos, el servicio contempla un seguimiento, de manera que el personal encargado pueda comunicar a los Servicios Sociales Municipales posibles incidencias o situaciones de vulnerabilidad detectadas.

Paralelamente, el servicio de comidas, facilita la vida a los usuarios, en muchos casos sin movilidad o suficiente horas de apoyo familiar, posibilitando mayor comodidad al evitar desplazamientos para compras, minorizar accidentes domésticos en la cocina, o trabajo añadido a familias y cuidadores en estos ámbitos.

Recientemente, el Gobierno local también ha dado luz verde al nuevo contrato de Ayuda a Domicilio con un importe de 15 millones de euros para los dos próximos años, iniciativa que garantiza igualmente ese necesario apoyo general a más de un millar de usuarios especialmente vulnerables por edad o condiciones de dependencia.

La finalidad de todos estos servicios es la mejora de la calidad de vida y la promoción de la autonomía de las personas para facilitarles la permanencia en su medio habitual, evitando internamientos, apoyando a las familias en las responsabilidades, previniendo situaciones de mayores deterioros físicos, y atendiendo situaciones coyunturales de crisis.

Por último, la prestación incluye la atención a las necesidades del hogar (compra y preparación de alimentos, limpieza, ropa, plancha, mantenimiento básico de la vivienda, etc.), y la atención personal (aseo, ayuda para vestir o comer, control de la alimentación, apoyo a la movilidad dentro y fuera de la vivienda). Además, también ayuda a la vida familiar, como acompañamiento, actividades de ocio dentro del domicilio, o apoyo al desarrollo de habilidades y competencias, y detección inicial de riesgos de accidentes en el entorno habitual, entre otros.