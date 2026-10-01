Ayuntamiento de Alcalá (Sevilla) y Asociación de Panaderos firman el convenio para impulsar el Día Mundial del Pan 2026

Ayuntamiento y Asociación de Panaderos firman el convenio para impulsar el Día Mundial del Pan 2026. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 1 (EUROPA PRESS)

Alcalá de Guadaíra (Sevilla) se prepara para celebrar las Jornadas del Pan con motivo del 16 de octubre, Día Mundial del Pan, y poner de relieve su papel protagonista en la industria panadera tradicional. Para ello, el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra ha suscrito un año más el convenio de colaboración con la Asociación de panaderos alcalareños por el que se establece la concesión de una subvención de 12.000 euros para la puesta en marcha de actividades para la celebración de las jornadas del pan en las que se espera una gran participación de público tanto local como visitas turísticas de otras ciudades.

Según ha informado el Consistorio en una nota, son actividades de dinamización, entre las que están las visitas teatralizadas a los molinos, cuentacuentos, un escape-room, talleres de pan, gymkana, paseos en kayak por el río, visitas nocturnas, venta solidaria de pan, juegos, entre otras.

Toda la oferta se difunde desde la Delegación de Turismo al objeto de atraer la mayor cantidad de visitas en aras de difundir la importancia del Pan de Alcalá en la mesa y como elemento inherente a la historia y el patrimonio alcalareño.

Con esta colaboración, el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra continúa apoyando "la promoción de un sector estrechamente vinculado a la historia y a la identidad local, favoreciendo su proyección exterior y su capacidad para generar actividad turística, riqueza y empleo en el municipio".

El 16 de octubre de 2017 se celebró en Alcalá de Guadaíra la primera edición del Día Mundial del Pan, organizada por la Asociación de Panaderos de Alcalá con la colaboración del Ayuntamiento.

Para el Ayuntamiento, la iniciativa tuvo una notable repercusión y aceptación entre la ciudadanía, lo que llevó al Pleno municipal, el 19 de octubre de 2017, a aprobar por unanimidad la continuidad de esta celebración como instrumento para promocionar la industria panadera como una de las señas de identidad de Alcalá.

Desde entonces, el Día Mundial del Pan se ha consolidado como una oportunidad para acercar a la ciudadanía y a los visitantes la tradición panadera de Alcalá, vinculándola además a otros recursos patrimoniales, naturales y turísticos de la ciudad.