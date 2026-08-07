El Ayuntamiento de Alcalá (Sevilla) comienza comienza la recuperación de la peana original de la Virgen del Águila

Foto de familia de los responsables de la resturación de la peana del altar de la patrona de Alcalá - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 7 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), con la colaboración de la Delegación de Cultura, Patrimonio y Museos, ha comenzado el proceso de restauración de la peana del altar de la Virgen del Águila, diseñada por Antonio Illanes Rodríguez, que se ha encontrado en esta situación debido a un deterioro que no ha permitido "apreciar su valor".

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la pieza está siendo restaurada gracias a las ayudas municipales para la restauración de bienes inmuebles, con el objetivo de "devolver su valor" a la pieza tallada por Manuel Guzmán Bejarano e ideada para el paso de Nuestra Señora del Águila, por el autor de la imagen de la Virgen, Antonio Illanes.

En este sentido, el delegado de Cultura, Patrimonio y Museos, Christopher Rivas, ha visitado la pieza junto al restaurador Jorge Anillo Rodrigo, en el Santuario donde se ha expuesto la Virgen del Águila para conocer los detalles del proceso "con el que esta obra escultórica recuperará todo su esplendor original".

Tras estos sucesos, la peana fue sustituida por otra realizada en orfebrería, y que consideró "más acorde a la línea estética y artística del paso". Desde ese momento la pieza ha cumplido perfectamente la función de peana de altar, tras formar un compacto conjunto con el anterior retablo neogótico, diseñado por el arquitecto José Espiau y José Gestoso, así como con el actual retablo instalado en 2025 debido al pésimo estado de conservación del anterior.

Asimismo, esta pieza conforma un águila de grandes dimensiones que despliega sus alas para sostener una superficie dorada y policromada sobre la que descansa la imagen de la patrona y sirve para sustentar la imagen de Nuestra Señora del Águila cuando está expuesta al culto en el retablo principal, ubicado en el presbiterio del santuario.

PROCESO DE RESTAURACIÓN

De esta manera, los trabajos para su restauración consistirán en una intervención de urgencia para frenar las actuales alteraciones que han afectado directamente a la obra y que ha puesto en riesgo su conservación adecuada y perdurabilidad.

En cuanto al soporte, se ha realizado un estudio en profundidad de su estabilidad y consolidación para aseverar que "no presenta un riesgo de inestabilidad", ya que actualmente ha presentado indicios de "inestabilidad incipiente" que pueden desembocar en "alteraciones irreversibles".

Con respecto al estrato de policromía se realizará una fijación de todo el estrato para garantizar su conservación y evitar que "siga acentuándose" el proceso de inestabilidad, disgregación y perdida irreversible del mismo. Debido al deterioro de los materiales constituyentes, la pieza tiene un gran número de alteraciones que ponen en riesgo su estabilidad, además de afectar seriamente a su aspecto estético.

Esta intervención ha formado parte del programa de ayudas municipales para la recuperación de bienes muebles de interés patrimonial y ha impulsado la inversión privada en trabajos de restauración y conservación, de la mano de la cofinanciación de cada una de los proyectos beneficiarios.

A esto se suma también el Ciclo de Conservación Preventiva impulsado desde la delegación de Cultura, Patrimonio y Museos, en colaboración con el Consejo de Hermandades y Cofradías de Alcalá, y que tiene un claro propósito divulgativo.