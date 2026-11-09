El Ayuntamiento de Alcalá (Sevilla) desarrolla un programa de talleres contra la Violencia de Género

Archivo - La delegada municipal de Igualdad, en la presentación de los talleres para combatir la violencia de género. - AYTO.DE ALCALÁ - Archivo

SEVILLA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha preparado para los próximos estos días un amplio programa de acciones de sensibilización promotoras de igualdad de oportunidades y prevención de la violencia de género, dirigidas a la ciudadanía alcalareña en general y a colectivos de población específicos, tales como comunidad educativa, mujeres, entidades sociales, hombres, jóvenes, etc, tal y como ha explicado la delegada de Igualdad, Abril Castillo Sarmiento.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, se trata del programa "Alcalá Actúa conta la Violencia de Género", financiado con fondos transferidos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad y dirigido a prevenir sobre las diferentes manifestaciones de las violencias machistas en el entorno digital proporcionando herramientas prácticas para mejorar la seguridad y privacidad en el uso cotidiano del teléfono móvil y las redes sociales.

Asimismo, se desarrollarán acciones formativas para la comunidad educativa en su conjunto, con formación para el alumnado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, para el profesorado y las AMPAs.

Por otro lado, otro de sus objetivos será fortalecer las capacidades de las asociaciones de Alcalá de Guadaíra para identificar situaciones de violencia de género, favoreciendo con ello la creación de una red comunitaria de prevención, detección y derivación.

Otra de las finalidades de Alcalá Actúa será generar un espacio de reflexión y diálogo dirigido a hombres para revisar los modelos tradicionales de masculinidad y promover formas de relación basadas en el respeto, la autonomía, el cuidado, la corresponsabilidad y la igualdad de género.

PARTICIPACIÓN ABIERTA A PROFESIONALES

En esta línea, el colectivo de profesionales municipales podrá participar en seminarios formativos para tratar sobre la detección, intervención, acompañamiento y coordinación ante situaciones de violencia de género y, la población más joven, dispondrá de herramientas para desarrollar una mirada crítica sobre los referentes y modelos de masculinidad que circulan en las redes sociales y otros espacios digitales.

En este contexto, las actividades se desarrollarán principalmente en el Centro de la Igualdad durante los meses de noviembre y diciembre y tendrán distinto enlace de inscripción según el público al que se dirige. Para facilitar la participación, se dispondrá de servicio gratuito de ludoteca, previa solicitud.

Además de las actividades dirigidas a profesionales y comunidad educativa que están en marcha, las actividades programadas actualmente son: Los talleres dirigidos a colectivos sociales en horario de 17,00 a 20,00 horas, entre los que estarán el Taller 'CTRL + ALT + Violencia, el 16 de noviembre; el Taller 'La red que protege', el 30 de noviembre Enlace; y Café en familia 'Conversaciones que resuelven', el 19 de noviembre

Por otro lado, estarán los talleres dirigidos a mujeres en horario de 17,00 a 20,00 horas, entre los que estarán el taller 'La brújula de la autonomía', el 18 de noviembre; el Taller 'Ponemos límites', el 2 de diciembre; el Taller 'Creando espacio para tu c-alma', el 9 de diciembre; y el Taller 'Vuelvo a elegir', el 16 de diciembre.