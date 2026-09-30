El Ayuntamiento de Alcalá (Sevilla) impulsa el 'Proyecto Verde' en el IES Tierno Galván

El Ayuntamiento de Alcalá impulsa el 'Proyecto Verde' en el IES Tierno Galván - AYTO. DE ALCALÁ

ALCALÁ (SEVILLA), 30 (EUROPA PRESS)

La delegada de Monumento Natural, Medio Ambiente y Sostenibilidad en Alcalá (Sevilla), Luisa Campos, ha visitado el IES Tierno Galván para conocer de primera mano el avance de este proyecto en el centro, el cual, está impulsado por este área municipal.

El proyecto se desarrolla en una parcela del IES, con un invernadero, huertos, y la construcción de un jardín-bosque donde convivan especies tanto herbáceas, arbustivas, y arbóreas de distinta índole, así como especies de carácter hortícola comestibles, detalla el Consistorio en una nota de prensa.

Su desarrollo consta de diferentes fases como son el diseño del jardín, la adecuación física del espacio, apoyado en una metodología didáctica y una organización.

Luisa Campos ha explicado que "estas acciones son fundamentales para que los jóvenes aprendan a cuidar el medioambiente" y ha enfatizado que "proyectos así, son muy importantes para que entre todos hagamos de Alcalá una ciudad más verde y sostenible, ya que los más jóvenes podrán conocer la biodiversidad que existe en el municipio, trabajar los cultivos, conocer el entorno mediombiental y cuidarlo".

En el momento de la visita de la delegada, el centro ya ha terminado con la instalación de las nuevas mesas de trabajo en el terreno y están esperando el descenso de las temperaturas para poder realizar la plantación de los árboles en todo el espacio que darán sombra a los estudiantes durante el uso del aula abierta.

También han diseñado una zona de estanque en la zona baja del terreno, para aumentar la biodiversidad del huerto y favorecer la presencia de polinizadores y otros animales.

Desde el centro señalan que entre los principales objetivos está que el alumnado reconozca las plantas comestibles, aromáticas medicinales y frutas del bosque mediterráneo, que forman parte de nuestra alimentación y ecosistemas, y a través de la observación, puedan experimentar el proceso de crecimiento y desarrollo de éstas, hasta su consumo, observando cómo influyen en estos procesos, los factores ambientales y humanos.

El alumnado conectará con el medio natural, a través de las tareas que se diseñen para este espacio, trabajando la tierra, reconociendo el suelo como algo vivo, compostando, cultivando sin el uso de productos químicos y por tanto descubriendo que la propia naturaleza nos da los recursos para desarrollar un mundo sostenible, consiguiendo así la empatía necesaria para adquirir hábitos de respeto y salud.