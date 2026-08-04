El Ayuntamiento de Alcalá (Sevilla) impulsa la reforma integral del pabellón deportivo Plácido Fernández Viagas

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, , Ana Isabel Jiménez, junto al delegado de Hábitat Urbano y Equipamientos Municipales, David Delgado, y el responsable de Deportes, Pedro Gracia, en una visita a las obras de rehabilitación del pabellón deportivo - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA)

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha impulsado la rehabilitación integral del pabellón deportivo Plácido Fernández Viagas, para su modernización y la mejora de accesibilidad al área de vestuarios y aseos con una inversión de con 344.409 euros.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, las obras comprenderán la renovación completa de los cuatro vestuarios existentes en el pabellón, con la sustitución de todas las instalaciones sanitarias, tabiquería, azulejos, carpintería, etcétera, además de los elementos constructivos, de diseño y funcionales necesarios para la eliminación de las barreras arquitectónicas garantizando la accesibilidad universal de los mismos conforme a las normativas más actuales.

Asimismo, se actuará sobre un área situada bajo una de las gradas donde se ubican vestuarios, aseos, botiquín, enfermería, además de almacenamiento y administración. Junto al objetivo principal, el aumento del uso de la instalación a través de los años ha propiciado la necesidad de optimizar el almacenaje y la salvaguarda del material deportivo, por lo que se actúa también en la habilitación de un nuevo espacio específico de cara a ofrecer un mejor servicio a los clubes.

En este sentido, la alcaldesa de la ciudad, Ana Isabel Jiménez, ha asegurado que la "mejora continua" de las instalaciones deportivas del municipio, "en consecuencia con los valores del deporte para la salud y su utilidad para la cohesión social", durante una visita para comprobar el estado de las obras junto al delegado de Hábitat Urbano y Equipamientos Municipales, David Delgado, y el responsable de Deportes, Pedro Gracia.

Al hilo, Jiménez se ha comprometido a "generar las mejores condiciones para practicar deporte", a través de nuevas instalaciones deportivas como el Centro Deportivo Los Cercadillos ya en construcción en el distrito Este, que ofrecerá "un cambio significativo" para distintas prácticas pero especialmente para el atletismo.

Igualmente, ha señalado el proyecto de la nueva pista cubierta de Pablo VI, así como, el continuo mantenimiento de campos de fútbol e instalaciones deportivas en los diferentes barrios y distritos de la ciudad, donde se implementan mejoras continuas".