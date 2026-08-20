El Ayuntamiento de Alcalá (Sevilla) licita la concesión del bar-cafetería del Centro Cívico Distrito Este Medina de Haro

EL local del bar-cafetería del Centro Cívico Distrito Este Medina de Haro - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 20 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha aprobado la licitación de la concesión para su explotación del bar-cafetería del Centro Cívico Distrito Este Medina de Haro, situado en la avenida Santa Lucía.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, este espacio se encuentra en la última fase de construcción y permitirá a la ciudadanía y entidades sociales de la zona disponer de un espacio adecuado para su uso y disfrute donde alojará talleres, universidad popular, actividades, culturales, lúdicas, formativas y los servicios administrativos propios de un centro cívico, que permitan una participación ciudadana activa y plural.

En este sentido, la delegada de Participación Ciudadana, Teresa García, ha explicado que el bar-cafetería es un "servicio complementario o auxiliar" de los fines que persigue un equipamiento de este tipo y que "supone una mejora al público en general que acude a actividades y eventos que se celebran en el propio centro".

Asimismo, ha indicado que se trata de un servicio que "suele estar presente" y constituye "un recurso muy demandado" en este tipo de equipamientos por lo que supone para la dinamización del mismo, en los que el riesgo de explotación "lo asume el adjudicatario", por lo que se trata de un contrato de concesión de servicios.

Igualmente, ha expresado que dado que el Ayuntamiento "no dispone de los recursos humanos y ni materiales necesarios para la explotación del servicio, así como ninguna experiencia en la misma, es necesaria la contratación con una empresa externa que asuma el riesgo de la explotación". De esta forma, la gestión del servicio de bar será llevada a cabo por una empresa de reconocida experiencia, que garantice, de acuerdo con las cláusulas del pliego de prescripciones técnicas elaborado, "la seguridad, el orden y la calidad del servicio".

EL ESTABLECIMIENTO

El espacio destinado al bar-cafetería contará con un aforo máximo de 67 personas, y una superficie útil y construida de 129,00 y 151,98 metros cuadrados respectivamente, con una terraza con capacidad para medio centenar de personas en el exterior. Incluye zona de mesas, comedor, aseos, barra y almacén.

El plazo para la presentación de solicitudes estará abierto hasta el 18 de septiembre y toda la información se encuentra en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Para realizar las ofertas, dentro del plazo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas, la delegada ha señalado que "es recomendable" que los licitadores visiten el centro previa petición con la finalidad de "conocer las peculiaridades de funcionamiento de los servicios del bar-cafetería de dicho edificio".

Para diseñar el proyecto de funcionamiento de los servicios se ha precisado conocer las variables del local (no trabajadores, horario del servicio, productos más demandados). El plazo máximo de la concesión será un contrato de cuatro años a partir del inicio de la prestación del servicio de bar-cafetería.

Durante los años que dura la concesión y según establece la ley, la empresa o persona concesionaria asumirá el riesgo de acuerdo con su oferta técnica y económica y los plazos de solicitudes, cláusulas administrativas particulares como capacidad para contratar, solvencia económica y financiera, garantía provisional y definitiva, obligaciones laborales, seguros y otras condiciones estarán disponibles en la Plataforma de Contratación del Sector Público.