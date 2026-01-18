El Ayuntamiento de Alcalá (Sevilla) presenta el Cartel del Carnaval de la localidad, a cargo de Víctor García Salgado

La alcaldesa de Alcalá, Ana Isabel Jiménez, en la presentación del Cartel del Carnaval de Alcalá 2026. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y la Asociación Alcalareña de Carnaval han presentado este domingo el Cartel del Carnaval de Alcalá 2026, una obra del pintor local y carnavalero Víctor García Salgado, que por primera vez en la historia recoge agrupaciones reales de la ciudad haciendo un homenaje a los carnavaleros.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, la alcaldesa de Alcalá, Ana Isabel Jiménez, junto a la presidenta de la Asociación, Dolores Moyano, han presentado la obra que abre el calendario de actividades de este 2026. Cargado de eventos muy participativos y esperados por la población, se desarrollará hasta el 21 de febrero, incluyendo el 38º Concurso de Agrupaciones, el Pregón, el Hornazo y el Desfile, entre otras actividades.

En contexto, el autor, conocido participante de esta fiesta local, letrista y miembro de una familia de estirpe carnavalera, tras recibir el encargo "con gran ilusión", ha explicado que se propuso rendir honores a las personas que históricamente han hecho que esta fiesta "siga viva y vibrante".

En este sentido, ha configurado una escena original, pero reconocible, que evoca el concurso de agrupaciones del Teatro Gutiérrez de Alba, centrándolo en 'la escalerita de al lado', un espacio donde se aglutinan todas los grupos en los momentos previos y posteriores a las actuaciones, que atesora grandes recuerdos y que, incluso, ha formado parte de alguna letra.

La escalera de la calle Mario Méndez Bejarano, lateral del teatro, se convierte en el escenario de las agrupaciones al que se suben más de 40 personas, algunos de ellos reconocibles, pertenecientes a composiciones históricas, entre ellas 'Los masai del pocaceite', 'Los trapecistas', 'El hombre sin corazón', 'Los aspirantes', 'La Plazuela', 'La Consentida' o 'Adelante mis valientes'.

Precisamente , este último tipo es el que viste la figura principal del cartel, la pregonera infantil 2026, Victoria García Gil, hija del cartelista y componente de la comparsa juvenil 'Adelante, mis valientes' que se convirtió en el 2025 en la primera agrupación alcalareña en la historia en pasar a la Gran Final del Carnaval de Cádiz.

Como un homenaje conjunto, aunque con la imposibilidad de reflejar a todos los carnavaleros de Alcalá, fiesta con más de un siglo de historia, algunos nombres propios se cuelan discretamente en las letras del cartel. En definitiva, un cartel "alegre, colorido y lleno de simbolismos, que ha gustado a la Asociación y a la Administración local y espera ganarse el agrado de la ciudadanía".

AUTOR

En contexto, el autorl, Víctor García Salgado es natural de Alcalá de Guadaíra y administrativo de profesión. Ligado al Carnaval desde que nació, ha sido autor y componente de numerosas agrupaciones. Pertenece actualmente en día a la Escuela de Carnaval donde dirige y compone para la comparsa juvenil ¡Adelante mis valientes!, ganadora del tercer premio del COAC 2025 en Cádiz.

Por otro lado, en su faceta artística se considera pintor autodidacta, aunque se inicia en la escuela de pintura de la mano del pintor Javier Pérez Begines, perfeccionando más tarde otros estilos, como el realismo contemporáneo.

En su trayectoria artística cabe destacar la realización del cartel de la salida procesional de la Hermandad de San Mateo en 2023, el cartel de la salida procesional de la Hermandad de la Humildad de Mairena del Alcor en 2022, o el cartel de la Cabalgata Reyes Silos este 2025. Hoy en día, imparte clases de pintura en la sede de la Asociación 1º de Mayo.

PROGRAMACIÓN

El carnaval es una de las citas festivas que definen a Alcalá de Guadaíra. La Asociación Alcalareña de Carnaval, en colaboración con el Consistorio, ha preparado un "completo programa de actividades" para la participación de toda la ciudadanía que en estas fechas se entrega "a una tradición repleta de alegría y color".

Los festejos comenzaban este pasado viernes con la tradicional 'Merienda de la Cantera'. A esta cita se ha sumado la presentación del cartel y el sorteo de agrupaciones que se dará a conocer en los próximos días.

La mayoría de eventos se celebran en el Teatro Gutiérrez de Alba, excepto ciertas citas populosas como el Hornazo --en la Plazuela-- o el desfile por las calles de la ciudad. En concreto, el 24 de enero se ha programado el Pregón de Carnaval, a cargo de Santiago Cano González y entrega de la Máscara de Oro a Alejandro Hoys, a las 20,30 horas; el 25 de enero, se estrenará el documental 'Enfok2' a las 12,00 horas; la Gala Infantil se celebrará el 30 de enero a las 16,30 horas; el Pregón Infantil, a cargo de Victoria García Gil, a las 17,00 horas del 31 de enero.

Ya en febrero, del 3 al 8 se producirá la fase de Semifinales del Concurso de Agrupaciones, a las 20,30 horas, a excepción del domingo, que será a las 19,00 horas. Además, el 14 de febrero se producirá la final del Concurso de Agrupaciones a las 19,00 horas, la Fiesta del Hornazo será el 15 de febrero a las 12,00 horas y el Gran Desfile de la Ilusión el 21 de febrero a las 17,00 horas.