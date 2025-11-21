Ayuntamiento de Alcalá (Sevilla) realiza un plan extraordinario de retirada de vertidos en sus parques empresariales

Labores de retirada de vertidos en los parques empresariales de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 21 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) está realizando un plan extraordinario de retirada de vertidos en sus Parques Empresariales. El objetivos es la eliminación de residuos de construcción y otros restos, que suponen una "grave infracción" de la normativa municipal y medioambiental, pudiendo suponer la comisión de varios delitos.

Según una nota remitida por el Consistorio, se han intensificado la labores de vigilancia, inspección y control con la colaboración de las Entidades Urbanísticas de Conservación de los Parques Empresariales. Se ha incrementado el importe de las subvenciones destinadas a la Entidades de Conservación hasta un importe de 750.000 euros. Esta convocatoria de incentivos está actualmente en trámite de resolución.

El Ayuntamiento ha destacado que la conservación y la limpieza ordinaria de los polígonos industriales es competencia de las Entidades Urbanísticas de Conservación. En esta línea ha señalado la "necesaria implicación activa" de las empresas y entidades.

En paralelo, el Consistorio ha defendido que está llevando a cabo actuaciones de inversión en los parques empresariales, a través de las líneas de incentivos, está planificando nuevas actuaciones en materia de comunicaciones, eficiencia energética, alumbrado público y nuevas tecnologías.

Estas tareas de retiradas de vertidos y limpieza extraordinario ha comenzado en los Parques Empresariales de Alcalá X, Cristalería-Carbonería o la zona industrial norte, y continuará por el resto de ellos. Igualmente, el Ayuntamiento ha indicado que en los últimos meses la Policía Local está intensificando la vigilancia y control en los mismos.

Entre las intervenciones destacan vertidos ilegales en distintos polígonos industriales, la quema de neumáticos, colchones y plásticos, y el acopio incontrolado de materiales altamente contaminantes como uralita, aceites usados o filtros.

El Ayuntamiento ha subrayado que "no se va a permitir que se degrade el entorno común, ni que se ponga en riesgo la salud pública y la imagen de la ciudad". En esta línea, ha agradecido el trabajo coordinado de la Policía Local, que ha reforzado las rondas de vigilancia y control en los polígonos industriales. También ha indicado se ha conseguido poner a disposición judicial a los responsables, incluidas empresas reincidentes y particulares que "atentaban contra el patrimonio natural de Alcalá".

Por su parte, el delegado de Urbanismo y Planificación Estratégica, Jesús Mora ha destacado el papel de los Parques Empresariales de Alcalá como los "principales activos económicos" de la ciudad. "Tenemos que seguir avanzando en un modelo basado en la colaboración público-privada, que permita gestionar de forma eficiente un ámbito territorial tan extenso como el de Alcalá, que cuenta con más de 21 parques empresariales y más de 11 millones de metros cuadrados de suelo industrial", ha afirmado.