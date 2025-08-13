El Ayuntamiento de Alcalá (Sevilla) supervisa el avance de las obras de restauración del Molino de La Tapada

Tareas de limpieza en el molino de La Tapada, en Alcalá de Guadaíra. - AYTO. DE ALCALÁ DE GUADAÍRA.

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)

La delegada de Monumento Natural, Medioambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, Luisa Campos, ha visitado el Molino de la Tapada para comprobar el desarrollo de los trabajos de restauración y limpieza que se están llevando a cabo en este enclave de la Ribera del Guadaíra.

Según ha trasladado el Consistorio en una nota de prensa, el molino, con orígenes que se remontan a la época andalusí y fue "clave" en el desarrollo de la Alcalá panadera de los siglos XIX y XX, sufrió "importantes daños" durante las fuertes lluvias y el desbordamiento del río del pasado mes de marzo.

En este contexto, durante la visita, la delegada ha podido comprobar los trabajos de limpieza que se llevan a cabo en el interior, como la retirada de restos arrastrados por la crecida en el colector --que presentaba más de un metro de barro--, o la hidrolimpieza en el exterior del edificio.

Además se está realizando una actuación especializada por restauradores para la eliminación de hongos en la fachada, con posterior tratamiento de pinturas y elementos a conservar. A ello se han unido labores de desbroce del perímetro del molino que también acumulaba barro y ramas.

Tras la visita, Luisa Campos ha asegurado que "cuidar molinos es cuidar la memoria, la identidad y el paisaje de Alcalá. Con actuaciones como ésta, no solo recuperamos nuestro pasado, sino que garantizamos que siga formando parte de nuestro futuro".

Finalmente, esta intervención forma parte de la estrategia municipal para preservar y poner en valor el patrimonio natural e histórico, dentro de un entorno protegido como Monumento Natural