El Ayuntamiento anuncia la composición del jurado del II Premio Internacional de Pintura Ciudad de Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla da a conocer el jurado del II Premio Internacional de Pintura Ciudad de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha dado a conocer este lunes la composición del jurado del II Premio Internacional de Pintura Ciudad de Sevilla, un certamen pictórico que, al estar dotado con 30.000 euros, es "el de mayor cuantía económica del país", y que tiene como objetivo "reconocer la excelencia en la pintura contemporánea y contribuir a la proyección de Sevilla como referente cultural en el ámbito internacional".

Así lo subrayan desde el consistorio en una nota en la que se informa de que el jurado artístico de esta segunda edición estará integrado por Juan Manuel Bonet Planes, Daniel Bilbao Peña, María del Carmen Aranguren Muriel y Bernardo Palomo Pachón, cuatro profesionales "con trayectorias vinculadas a la creación artística, la investigación, la crítica, el mercado del arte y la gestión cultural".

La edil delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha destacado que "con la segunda edición del Premio Internacional de Pintura Ciudad de Sevilla, seguimos consolidando una apuesta firme del Ayuntamiento por la creación contemporánea y por el talento artístico".

"Hablamos de un certamen que, con una dotación de 30.000 euros, la mayor de España en su categoría, sitúa a Sevilla en el mapa internacional de las artes plásticas y ofrece a los artistas una oportunidad real para impulsar y dar visibilidad a su obra", ha remarcado la delegada municipal.

Asimismo, la edil de Cultura ha subrayado que "contar con un jurado de este nivel, integrado por profesionales de reconocido prestigio y amplia experiencia en diferentes ámbitos del arte, garantiza el rigor y la calidad de esta convocatoria".

"Queremos que Sevilla sea una ciudad que no solo preserve su extraordinario legado artístico, sino que también impulse la creación del presente y del futuro", ha añadido Calero, quien ha apuntado además que "la exposición de las obras finalistas y ganadora en la Real Fábrica de Artillería permitirá, además, acercar la pintura contemporánea a los sevillanos y seguir haciendo de la cultura una seña de identidad y un motor de proyección internacional de nuestra ciudad".

El anuncio supone un nuevo paso en el desarrollo de esta convocatoria, cuya entrega del galardón tendrá lugar el próximo mes de diciembre en la Real Fábrica de Artillería.

Desde el Ayuntamiento han explicado también que, coincidiendo con la concesión del premio, se inaugurará una exposición que reunirá las obras finalistas y la ganadora, ofreciendo al público la posibilidad de conocer las propuestas seleccionadas en esta edición.

COMPOSICIÓN DEL JURADO

Por parte del Ayuntamiento se destaca también que la composición del jurado reúne distintas perspectivas del ámbito artístico, desde la práctica pictórica y la enseñanza universitaria hasta la crítica de arte, el comisariado de exposiciones y la dirección de instituciones culturales.

De esta manera, Juan Manuel Bonet (París, 1953) es escritor, crítico de arte y comisario de exposiciones. Ha dirigido el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Instituto Cervantes de París. Autor de 'Diccionario de las vanguardias en España' (1907-1936), ha comisariado numerosas exposiciones y retrospectivas de artistas como Picasso, Juan Gris, Ramón Gaya o José Guerrero.

Daniel Bilbao Peña (Sevilla, 1966) es catedrático de Dibujo y decano de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, además de miembro de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría. Su trayectoria como artista plástico incluye 22 premios nacionales e internacionales, 40 exposiciones individuales y más de un centenar de colectivas. También ha comisariado exposiciones de artistas como Antonio López, Gerardo Delgado y Carmen Laffón.

María del Carmen Aranguren Muriel (Badajoz, 1973) es licenciada en Periodismo y máster en Gestión Cultural. Especializada en el mercado del arte, ha trabajado como marchante y galerista a través de Carmen Aranguren Fine Art. Cuenta con experiencia en el comisariado de exposiciones para instituciones públicas y privadas y ha formado parte del jurado de numerosos certámenes de pintura y artes plásticas.

Finalmente, Bernardo Palomo Pachón es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla y cuenta con más de cuarenta años de trayectoria como crítico de arte. Ha colaborado con publicaciones como 'ABC Cultural' y 'El Cultural', y desarrolla una labor continuada en las cabeceras del Grupo Joly. Es autor de 'La renovación plástica en Andalucía desde el Equipo 55 al CAC Málaga', dedicada a la evolución del arte andaluz contemporáneo.

El jurado contará también con representación institucional del Ayuntamiento de Sevilla, integrada por la edil Angie Moreno como presidenta del jurado, así como por Federico Jaime, director general de Cultura, y María Gil, directora de Programación de Cultura, que participarán junto a los cuatro profesionales del ámbito artístico en el proceso de valoración de las obras presentadas al certamen.

En su primera edición, el galardón de este certamen recayó en el artista Miguel Gómez Losada, por su obra 'La mesa de Rosa (Sehnsucht)'. Con esta segunda convocatoria, el certamen da continuidad a una iniciativa municipal concebida para "impulsar la pintura contemporánea y favorecer su visibilidad", al tiempo que incorpora a su jurado profesionales procedentes de diferentes ámbitos del sector artístico.

El proceso de esta segunda edición culminará el próximo mes de diciembre, cuando la Real Fábrica de Artillería acoja el acto de entrega del II Premio Internacional de Pintura Ciudad de Sevilla y la inauguración de la exposición integrada por las obras finalistas y la propuesta ganadora.