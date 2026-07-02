El Ayuntamiento y ASET firman un protocolo para implicar al sector turístico en el centenario de la Expo del 29

El alcalde de Sevilla y el presidente de ASET, con el convenio de colaboración - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y el presidente de la Asociación Sevillana de Empresas Turísticas (ASET), Jorge Robles, han firmado un protocolo de intenciones para reforzar la colaboración entre ambas entidades de cara a la conmemoración del centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929.

El acuerdo busca sentar las bases para el desarrollo de futuras iniciativas conjuntas que impulsen la celebración de Sevilla 2029 como un proyecto de ciudad, promoviendo la participación del tejido empresarial turístico, la difusión de las actuaciones vinculadas a la efeméride y la puesta en valor del legado histórico, patrimonial y cultural de la Exposición, informa en el Consistorio en un comunicado.

El protocolo permitirá, además, avanzar en futuros convenios de colaboración y en actuaciones específicas que contribuyan a consolidar esta conmemoración como un motor de desarrollo económico, turístico y social para la ciudad.

En este sentido, el alcalde ha destacado que Sevilla 2029 solo puede construirse desde la suma de esfuerzos y la implicación de toda la sociedad. La firma de este protocolo con ASET incorpora al principal tejido empresarial turístico de la ciudad a un proyecto colectivo que debe servir para proyectar la mejor imagen de Sevilla al mundo y generar nuevas oportunidades de crecimiento.

Asimismo, el regidor ha añadido que el objetivo es que esta conmemoración "deje un legado duradero, fortaleciendo la colaboración público-privada, poniendo en valor nuestro patrimonio y consolidando a Sevilla como un destino turístico de referencia internacional, moderno, sostenible y abierto al futuro".