El Ayuntamiento de Aznalcóllar (Sevilla) solicita a la Junta ayudas para los damnificados por el incendio de Niebla

El alcalde de Aznalcóllar, Juan José Fernández, en una reunión con la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Fina Martínez. - AYUNTAMIENTO DE AZNALCÓLLAR

AZNALCÓLLAR (SEVILLA), 30 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Aznalcóllar (Sevilla) ha solicitado a la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Fina Martínez, que se implique junto al Gobierno de España en ofrecer ayudas a los damnificados por el incendio forestal de Niebla y que apoye al municipio en las tareas de reconstrucción.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la administración local no dispone de capacidad económica para "afrontar por sí solo" una emergencia de esta magnitud. Por ello, ha reclamado la implicación de la Junta y del Gobierno central, no solo para atender los daños, sino también para ayudar a reinventar y recuperar la actividad del municipio.

En este contexto, el alcalde, Juan José Fernández, y el concejal de Agricultura, Manuel Borrero, se han reunido este martes con la consejera, la viceconsejera María López, la delegada territorial en Sevilla, Inma Gallardo, y el director general de Política Forestal y Biodiversidad, Juan Ramón Pérez.

Durante la reunión se anunció que "en breve" se conocerán las primeras partidas para actuar sobre la zona quemada de Aznalcollar, con medidas para contener el arrastre de cenizas y sedimentos y proteger acuíferos y embalse, además de actuaciones en caminos y cunetas.

Asimismo, el primer edil ha señalado las necesidades de la localidad y la situación de los damnificados, entre los que ha destacado a apicultores, ganaderos, agricultores y sociedades de cazadores "que esperan ayudas y soluciones", aunque las consecuencias del incendio alcanzan también a otros sectores, ya que la pérdida de actividad tendrá una "repercusión directa" sobre el comercio y la hostelería del municipio, con unas pérdidas que "todavía resultan difíciles de cuantificar".

En este sentido, Fernández ha defendido que para el municipio "no se trata simplemente de reparar los daños del incendio". "Después de 24 años de transformación y recuperación, ahora toca volver a empezar en muchos ámbitos, y es imprescindible que las administraciones acompañen a quienes han sufrido sus consecuencias", ha añadido.

En esta línea, los compromisos de la Junta han superado ya los cinco millones de euros y el alcalde ha asegurado que "seguirá llamando a todas las puertas necesarias". "No dejaremos una puerta sin llamar. Aznalcóllar necesita soluciones y seguiremos buscándolas allí donde estén", ha concluido.