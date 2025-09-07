Ayuntamiento de Carmona (Sevilla) decreta este domingo día de luto oficial por la muerte de dos personas en un tiroteo

Las víctimas, de 65 y 54 años, eran vecinos del municipio y, uno de ellos, dueño del bar en el que se produjo el suceso

CARMONA (SEVILLA), 7 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Carmona (Sevilla) ha decretado este domingo día de luto oficial en el municipio con motivo de la muerte de dos personas tras un tiroteo ocurrido este pasado sábado en la urbanización Los Nietos, que se saldó también con un herido de gravedad.

Según ha comunicado el Consistorio en un cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), la Corporación Municipal ha acordado "por unanimidad" declarar este domingo, 7 de septiembre, como día de luto oficial "en señal de pésame y respeto por los fallecidos".

En cuanto a este suceso, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla mantiene abierta una investigación sobre el caso, aunque aún no se ha detenido a ninguno de los supuestos implicados en el tiroteo, los cuales se dieron a la fuga tras acabar con la vida de dos personas, de 65 y 54 años de edad, además de herir de gravedad a otra de 63 años.

Al respecto, el alcalde de la localidad sevillana, Juan Ávila, ha confirmado a Europa Press que las víctimas eran vecinos del municipio, concretamente, uno de ellos era el dueño del bar en el que se produjo dicho altercado.

Por su parte, fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía han detallado a esta agencia que el herido fue trasladado al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla en helicóptero tras producirse el altercado y permanece bajo atención médica en "estado crítico".

El 112 recibió varios avisos sobre las 16,45 horas que alertaban de un tiroteo en un bar de la calle Azahar de la citada urbanización Los Nietos, en Carmona, por el que se movilizó a efectivos sanitarios del 061 y de la Guardia Civil.

Según relataban los testigos del suceso al 112, una o dos personas habrían disparado con un rifle contra un bar y, como consecuencia de los disparos, varias personas se encontraban en el suelo, sin poderse aclarar aún si estaban fallecidas o heridas. Posteriormente, desde la Guardia Civil se pudo confirmar el fallecimiento de dos personas en el marco de este suceso.