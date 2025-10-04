El Ayuntamiento celebra la II edición del Festival 'Sevilla, Tierra de Diversidad'

El Ayuntamiento de Sevilla, junto a la Fundación Tres Culturas, ha celebrado este sábado la II edición del Festival 'Sevilla, Tierra de Diversidad'. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, junto a la Fundación Tres Culturas, ha celebrado este sábado la II edición del Festival 'Sevilla, Tierra de Diversidad'. "Tras el éxito de la pasada edición, volvemos a apostar por este festival, concebido como una gran celebración de la diversidad y la convivencia entre personas de distintas procedencias y tradiciones".

Así lo ha señalado el delegado de Asociaciones, José Luis García, quien ha estado acompañado por la delegada del Distrito Macarena, Silvia Pozo, en la inauguración de esta jornada en el Distrito Macarena, en el que residen personas de más de 40 nacionalidades diferentes, un ejemplo de inclusión, pluralidad y covivencia en pleno corazón de la ciudad".

La jornada ha comenzado a las 11,00 horas con la celebración de un pasacalles desde las inmediaciones del Parlamento de Andalucía hasta llegar el Parque de los Perdigones, al ritmo de la batucada del grupo Jalearte, una formación íntegramente compuesta por mujeres percusionistas. Ya en el parque, se ha ofrecido el espectáculo didáctico 'Viaje al mundo de las danzas' y la actuación del artista Sidy Samb. Cantante, compositor y percusionista originario de Senegal.