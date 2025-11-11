El Ayuntamiento comienza con las obras de mejora del Parque de la Honestidad en el Distrito Cerro-Amate de Sevilla

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado este martes las obras de mejora y adecuación del Parque de la Honestidad, situado en el Distrito Cerro-Amate. Los trabajos cuentan con un presupuesto de 163.550,57 euros y tienen como objetivo "modernizar el espacio, hacerlo más accesible y dotarlo de nuevos equipamientos". El plazo de ejecución es de un mes aproximadamente.

Según una nota remitida por el Consistorio, las actuaciones previstas contemplan la renovación integral del pavimento, con la incorporación de hormigón impreso y albero. Además se instalarán 16 bancos de hormigón modulares y 8 papeleras semicilíndricas, así como la colocación de pilonas y la reparación de los cerramientos perimetrales tipo Expo para reforzar la seguridad del recinto.

El proyecto también incluye la creación de un espacio de esparcimiento canino independiente, con acceso diferenciado, vallado tipo Hércules y puerta de acceso galvanizada. También aumentará el arbolado en esta zona verde con plantaciones de ejemplares en esta ubicación.

Por su parte, la delegada de Arbolado, Parques y Jardines, Evelia Rincón ha indicado que la actuación se enmarca dentro del "compromiso del gobierno municipal de mejorar los parques y jardines de todos los barrios de Sevilla, no solo en las grandes zonas verdes, sino también en espacios de proximidad como este, muy utilizados por los vecinos a diario". Sobre el nuevo espacio canino, ha destacado que "dará respuesta a una demanda vecinal y servirá para ordenar el uso del parque, creando un entorno más limpio, seguro y cómodo para todos".