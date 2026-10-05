El Ayuntamiento estudia nuevas vías de colaboración en materia de conectividad entre Sevilla y Singapur

El delegado de Hacienda, Juan Bueno, junto a la delegada de Turismo, Angie Moreno y la dirección del Singapore Tourism Board (STB) - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegación empresarial que el Ayuntamiento de Sevilla está desarrollando en Kuala Lumpur y Singapur, con el objetivo de reforzar las relaciones de la ciudad con el sudeste asiático, ha mantenido un encuentro de trabajo con la dirección del Singapore Tourism Board (STB).

Según ha detallado el Consistorio en un comunicado, esta reunión de trabajo, encabezada por el primer teniente de alcalde, Juan Bueno, y la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha permitido "identificar estrategias que pueden ser de interés para Sevilla en el ámbito de la conectividad de mercados, empresas, profesionales, inversión y conocimiento", según ha explicado la delgada de Turismo, Angie Moreno.

En este sentido, Moreno ha puesto también el foco en la conexión operada por Turkish Airlines permite unir Sevilla y Singapur con una única escala en Estambul, conectando la capital andaluza con "uno de los grandes hubs internacionales de la compañía y facilitando el acceso de los viajeros del sudeste asiático a Sevilla" y, en sentido inverso, de los sevillanos y visitantes de otros mercados hacia Singapur.

"Contar con una conexión que nos permite llegar desde Sevilla a Singapur con una sola escala en Estambul es una oportunidad que tenemos que aprovechar. La conectividad no es solo una cuestión de transporte, es una herramienta para generar demanda, abrir mercados y crear nuevas oportunidades de colaboración empresarial y económica", ha afirmado Moreno.

Así, la delegada ha destacado que "Sevilla quiere reforzar su presencia en el mercado de Singapur poniendo el foco en las grandes fortalezas que tiene la ciudad para conectar mercados, empresas, profesionales, inversión, y conocimiento".

En contexto, Sevilla recibió un 63 por ciento más de viajeros procedentes de Singapur que en el mismo periodo del año anterior, por eso desde el Ayuntamiento buscan que los profesionales del sudeste asiático "incorporen la ciudad a sus propuestas de negocio". "Sevilla puede convertirse en una puerta de entrada al sur de Europa de primer nivel", ha concluido.