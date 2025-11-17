El Ayuntamiento homenajea a 160 empleados públicos jubilados en 2024: "Habéis hecho avanzar y mejorar Sevilla"

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha presidido este lunes en el Salón del Almirante del Real Alcázar el acto de reconocimiento a los 160 empleados públicos que han concluido su vida laboral durante el año 2024.

Según una nota remitida por el Consistorio, Sanz ha destacado que los presentes han tenido la oportunidad de "servir a sus vecinos". En esta línea ha subrayado el papel de los trabajadores en los "avances de la ciudad". "Habéis hecho avanzar y mejorar Sevilla desde puestos muy distintos, pero todos imprescindibles", ha señalado.

En esta línea, el alcalde ha indicado que este grupo de trabajadores ha sido "testigo directo" de la transformación de la ciudad. Por ello, ha animado los homenajeados a pasear por las calles de Sevilla con "la satisfacción de poder decir a hijos, nietos y amigos que contribuyeron a construir la mejor ciudad del mundo, una ciudad que hoy es un poquito mejor gracias a vosotros".

Sanz ha indicado que Sevilla cuenta con un "engranaje complejo" que funciona "gracias" a la profesionalidad de la plantilla municipal. "Eso es lo que habéis hecho vosotros durante todos estos años: levantaros cada mañana para hacer que Sevilla funcione. Un pequeño milagro que no sería posible sin los empleados públicos", ha subrayado. Por ello, en nombre de toda la ciudadanía, ha expresado un agradecimiento unánime a "cada uno y cada una de vosotros".

"Formaréis para siempre parte de la gran familia que es el Ayuntamiento de Sevilla, porque quien ha trabajado en esta casa nunca deja de sentirla como suya", ha concluido el alcalde.