Andalucía defiende el papel de las regiones en el presupuesto de la UE y reclama en Bruselas ayudas por las borrascas

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, junto al director de la DG Regio, Nicola de Michelis. - JUNTA DE ANDALUCIA

BRUSELAS 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha viajado a Bruselas para defender la política de cohesión y el papel central de las regiones en el nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034, y para solicitar a la Unión Europea la reprogramación de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) para poder destinarlos a atender los daños causados por las recientes borrascas. También ha conocido de primera mano la situación del Fondo de Solidaridad, solicitado como ayuda para los municipios afectados por el temporal.

La agenda institucional ha incluido reuniones clave con los directores generales Nicola De Michelis (DG Regio), responsable de la unidad de España para la gestión de los fondos de la política de Cohesión, particularmente Feder, y con María Teresa Fábregas (DG Reform), encargada de gestionar con el Estado el MRR a través de los Planes de Recuperación Transformación y Resiliencia, para abordar la financiación por catástrofes naturales y el futuro marco presupuestario de la Unión, ha recogido la Junta en una nota.

La consejera ha trasladado la necesidad de explorar todas las vías de financiación disponibles para hacer frente a las necesidades sobrevenidas por los daños causados en Andalucía por el tren de borrascas, incluyendo el Fondo de Solidaridad de la UE y una reprogramación de los fondos MRR, similar a la aprobada tras la DANA de Valencia.

"Andalucía ha sufrido daños significativos y esperamos contar con el apoyo de la Unión ante una catástrofe de estas dimensiones; ya estamos en contacto técnico con el Ministerio de Hacienda para facilitar toda la información necesaria", ha explicado Carolina España. Según la consejera, la experiencia con el MRR ha demostrado una rigidez que debe corregirse para adaptarse a circunstancias imprevistas como las recientes borrascas.

En cuanto al Fondo de Solidaridad, solicitado por el gobierno a instancias de la Junta de Andalucía, la consejera ha podido conocer que actualmente la Comisión Europea está elaborando toda la documentación necesaria para ponerlo en marcha lo antes posible. Por otro lado, ha defendido también la necesidad de mantener unas políticas de cohesión fuertes y ancladas en el territorio, frente a la propuesta de la Comisión Europea de centralizar la gestión en planes estatales, en el contexto de la negociación del nuevo marco financiero plurianual (MFP) 2028-2034.

Andalucía ha defendido, junto a otras regiones europeas, tanto en el Comité de las Regiones (al que ha asistido estos días el presidente de la Junta y copresidente del comité) como en otros foros informales, el mantenimiento de las políticas de cohesión y la PAC, ante la Comisión Europea y ante otras instituciones.

Entre otras acciones, ha participado en la elaboración de un position paper sobre el futuro de la política de Cohesión en enero de 2025, en reuniones en el marco del foro EUregions4Cohesion para trasladar la posición de las regiones (enero, junio y octubre 2025) a la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, y ha contribuido con aportaciones en la consulta pública abierta por la Comisión Europea sobre el MFP en mayo 2025. Además, ha aprobado diversas resoluciones en el seno del Comité de las Regiones, y ha firmado, en octubre de 2025, la Declaración Galicia, acordada por las 17 comunidades autónomas españolas en defensa de sus intereses en el debate del MFP.

Fruto de esta "presión", la presidenta Von der Leyen modificó (en su carta de 9 de noviembre) algunos puntos la propuesta de la Comisión, especialmente reforzando el papel de las regiones, la asignación de las mismas y asegurando un objetivo rural dentro de la PAC. "La política de cohesión sigue siendo clave para la convergencia europea, es una historia de éxito y el mejor ejemplo de gestión cercana al territorio; no podemos aceptar que el nuevo modelo orille a las regiones y las deje como meras ejecutoras", ha afirmado la consejera.

Para Carolina España, el principio de asociación y la gobernanza multinivel son "irrenunciables para garantizar que los fondos lleguen donde más se necesitan". La consejera se ha mostrado confiada en que el viaje sirva para avanzar en el cierre de la reprogramación del marco actual 2021-2027. "Es necesario una simplificación administrativa real que elimine los actuales cuellos de botella en la ejecución de los proyectos estratégicos de la región", ha dicho la consejera.