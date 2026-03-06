El plan de igualdad del SAS entra en vigor para una plantilla en la que más del 70% son mujeres

Archivo - El 72% de la plantilla del Servicio Andaluz de Salud (SAS) son mujeres. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El plan de igualdad del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para el periodo 2026-2029, está en vigor para una plantilla de más de 130.000 profesionales en la que el 72,3% son mujeres. En Atención Primaria la presencia femenina representa el 67,8% y en hospitalaria el 73,8%. Su vigencia será de cuatro años y su ejecución se realizará con los recursos humanos y materiales "ya disponibles" en la organización.

Así se recoge en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de este viernes 6 de marzo, en la antesala de un nuevo Día Internacional de la Mujer este 8M. El documento se estructura en diez ejes estratégicos y 47 medidas orientadas a garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, incorporando de manera transversal la perspectiva de género en todos los ámbitos de gestión del SAS.

Entre los objetivos se encuentran la integración de la igualdad como principio transversal en la organización, el refuerzo de la gobernanza en esta materia, la promoción del liderazgo femenino, la equidad retributiva, el impulso de la conciliación corresponsable, el bienestar laboral con enfoque de género y la consolidación de entornos seguros y libres de acoso, así como la protección específica de las trabajadoras víctimas de violencia de género.

El plan parte de un diagnóstico que ha combinado, en palabras de la Junta, el análisis de datos con la participación directa de más de 2.300 profesionales del SAS. Este estudio ha permitido identificar ámbitos de mejora como la "infrarrepresentación femenina" en determinados puestos de responsabilidad, las diferencias retributivas medias vinculadas a factores estructurales como la segregación vertical y el impacto desigual de la conciliación, y la necesidad de reforzar la formación y la comunicación interna en materia de igualdad, entre otros.

Su implantación se desarrollará en todos los centros asistenciales del SAS mediante la creación de comisiones operativas de igualdad y la puesta en marcha del Sistema de Gestión de Igualdad (IgualSAS), junto a un sistema de seguimiento y evaluación que permitirá medir el grado de cumplimiento de las medidas y garantizar su aplicación efectiva.