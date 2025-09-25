El Ayuntamiento impulsa la nueva identidad 'Sevilla, Ciudad taurina': "reúne al mundo de la tauromaquia sevillana"

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Alés, ha presentado este jueves la nueva identidad 'Sevilla, Ciudad Taurina'. Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, el acto se ha celebrado en el Salón Colón de la Casa Consistorial y ha reunido a "una gran selección del mundo de la tauromaquia sevillana".

En este sentido, Alés ha destacado que la iniciativa supone "el nacimiento de una seña de identidad, una marca propia de la ciudad, una de las tantas sevillas que habitan esta ciudad, y que la hacen ser lo que es: 'Sevilla. Ciudad taurina'".

En este sentido y en las vísperas del comienzo de la Feria de San Miguel, la presentación de 'Sevilla, Ciudad Taurina' "abre las puertas al marco de la creación de un foro para el desarrollo de la cultura taurina a través de exposiciones, conferencias...; así como un lugar de análisis de la tauromaquia a través de debates, en el que los aficionados serán una parte fundamental", ha destacado Alés.

Esta marca es "una fórmula colaborativa para estructurar la afición; con la sociedad civil taurina, participación de las asociaciones, peñas, etc. la cual tendrá un papel predominante y busca impulsar la huella taurina en la ciudad", ha señalado el delegado.

Así, este hecho busca identificar a los toros como "fiesta mayor de Sevilla",y que 'Sevilla, ciudad Taurina' sea "un foro para el desarrollo de la cultura taurina, el análisis de la tauromaquia y deje huella taurina en la ciudad".