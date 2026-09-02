El Ayuntamiento invierte 150.000 euros en repintar calles escolares del entorno de medio centenar de centros

Pintado de señales de tráfico en entornos escolares - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha ejecutado un plan integral de repintado y señalización viaria en el entorno de medio centenar de centros educativos, dotado con 150.000 euros, para la renovación y mejora de la señalización vertical y horizontal ante el inicio del curso escolar 2026/2027.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, esta intervención, desplegada de manera planificada en los once distritos de la ciudad desde la última semana del mes de agosto, tiene como objetivo principal garantizar la protección de los menores, sus familiares y la comunidad educativa de cara al inminente inicio del curso académico.

En este sentido, la campaña de este año ha implementado un nuevo estándar de protección peatonal mediante la instauración de nueva señalización vertical con el lema "Calle Escolar", de manera que además de la instalación de esta nueva señalización vertical, se ha procedido a un repintado intensivo de los pasos de peatones reforzado con la señalización horizontal específica de estas calles escolares y "dientes de dragón" en aquellas calles cuya anchura lo permite para reforzar el impacto visual en la calzada para alertar a los conductores sobre la presencia de menores.

Al hilo, el delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel, junto a la delegada de Educación, Blanca Gastalver, han supervisado el desarrollo de los trabajos y han destacado el impacto directo de esta medida en la calidad de vida de los sevillanos. "La seguridad de los escolares no admite demoras", ha añadido el delegado, a la vez que ha señalado que estas actuaciones preventivas y todos estos trabajos de repintado y señalización estarán listos "antes de que se abran las puertas de los centros este curso".

Para garantizar la eficiencia de la medida, se han empleado materiales de alta durabilidad y pintura antideslizante de última generación, asegurando la máxima adherencia en condiciones meteorológicas adversas. Además, la práctica totalidad de los trabajos se ha ejecutado en horario nocturno, lo que ha permitido minimizar las afecciones al tráfico rodado.

Con este proyecto, Sevilla "se alinea con los estándares europeos de movilidad urbana segura", además de que la pacificación del tráfico en los accesos escolares tiene, además, un "impacto directo" en la dinámica económica y laboral de la ciudad. "Una entrada fluida y segura a los colegios favorece la conciliación de las familias, reduce los tiempos de desplazamiento de los ciudadanos hacia sus centros de trabajo y evita los habituales cuellos de botella en las principales arterias de la capital durante la campaña de otoño", ha explicado Pimentel.

El Ayuntamiento de Sevilla mantendrá la monitorización técnica de estos cincuenta puntos durante el primer trimestre del curso, con el objetivo de evaluar el impacto estadístico de la nueva señalización sobre la fluidez del tráfico y garantizar un acceso más seguro para los alumnos, familias y toda la comunidad educativa.