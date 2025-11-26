Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) presenta una Navidad con más de 40 actividades y un espectáculo de drones

Celebración navideña en Mairena (Sevilla) en imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 26 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha presentado la programación municipal de Navidad 2025-2026, un calendario con más de 40 actividades que comenzará el próximo 5 de diciembre con el encendido del alumbrado y se prolongará hasta la Cabalgata de Reyes Magos del 5 de enero. El plan navideño presenta propuestas culturales, infantiles, familiares y musicales a los barrios tradicionales --Lepanto, Los Alcores, Ciudad Aljarafe y Casco Antiguo-- además del Parque Central, para que la Navidad llegue a todos los rincones del municipio.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, la programación arrancará el 5 de diciembre en el solar de Casa Grande, donde se ofrecerán un fotomatón navideño desde las 17,30 horas, el pasacalles Luz e Ilusión, música con DJ Matute, la primera de cuatro nevadas artificiales, el espectáculo infantil Circo Chenchachionales y la zambomba La Navidad en Triana a las 19,00 horas. Antes del encendido oficial de las luces, el público podrá disfrutar de un espectáculo de drones con 150 aeronaves.

Por su parte, la Ciudad Navidad, ubicada en el Parque Central, se inaugurará el 6 de diciembre con pasacalles, animación musical, el musical El Grinchoso y la segunda nevada.

El concejal delegado de Cultura y Fiestas, Sergio Toro, ha señalado que se ha "preparado una Navidad cercana, viva y pensada para que las familias de Mairena disfruten sin salir del municipio. Apostamos por una programación diversa, gratuita, de calidad y muy nuestra, para que el municipio sea un lugar de encuentro, ilusión y convivencia durante estas semanas".

Durante todo el mes se celebrarán actividades como risoterapia, circo, magia, musicales tributo, teatro infantil, yincanas, zambombas, actuaciones navideñas, espectáculos de personajes infantiles, cuentacuentos, títeres y campanadas infantiles el 30 de diciembre. Este año destacan varias novedades, entre ellas una oferta más amplia, atracciones específicas para adolescentes y el nuevo espectáculo de drones.

El Navidad Park, el parque de atracciones de Mairena, abrirá del 28 de noviembre al 6 de enero, mientras que la Ciudad de Navidad estará activa del 6 de diciembre al 6 de enero.

Del 28 de noviembre al 19 de diciembre, ambos espacios abrirán de 16,00 a 21,00 horas de lunes a viernes y de 12,00 a 21,30 horas los fines de semana y festivos.

Del 20 de diciembre al 6 de enero, abrirán todos los días de 16,00 a 21,30 horas, incluidos los días 25 de diciembre, 1 y 6 de enero, permaneciendo cerrados el 24 y 31.

Los 'Jueves Navideños' (4, 11 y 18 de diciembre) ofrecerán todas las atracciones a 2 euros. Además, las hermandades del Rocío, Mercedes y Rosario, así como la Peña Flamenca Lepanto, sumarán actividades propias a la oferta municipal.