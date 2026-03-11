El Ayuntamiento de Mairena (Sevilla) abre plazo de inscripción para el Campus de Conciliación de Semana Santa

Archivo - Campus de Conciliación de Semana Santa desarrollado en Mairena del Aljarafe (Sevilla). - AYUNTAMIENO DE MAIRENA DEL ALJARAFE - Archivo

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha abierto el plazo de inscripción para el Campus de Conciliación de Semana Santa 2026, un servicio cuyo objetivo es "apoyar a las familias para poder compaginar sus obligaciones laborales con el cuidado de sus hijos e hijas". De esta manera, el Consistorio "sigue avanzando en un modelo de ciudad que pone en el centro a las personas y a sus necesidades".

Tal y como ha apuntado el Ayuntamiento local, esta iniciativa se desarrollará del lunes, 30 de marzo, al miércoles, 1 de abril, en el Complejo Deportivo Cavaleri y está destinada a niños de entre tres y doce años. El horario de las actividades será de 9,00 a 14,00 horas y en este período de tiempo no se podrá acceder al recinto, con el objetivo de "garantizar la seguridad de los menores".

En concreto, podrán inscribirse las familias empadronadas en Mairena antes del 1 de febrero de 2026 y que acrediten que ambos progenitores trabajan de manera presencial. Asimismo, podrán solicitar plazas también las personas que lleven al menos un mes en búsqueda activa de empleo, acreditada por el SAE.

En esta línea, las inscripciones pueden realizarse de forma presencial en las instalaciones municipales de atención a la ciudadanía del 9 al 20 de marzo o a través de la sede electrónica municipal del 9 al 22 de marzo. La lista de admitidos y la lista de espera se publicarán el 24 de marzo en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Consistorio.

En suma, el Campus de Conciliación de Semana Santa 2026 forma parte de la estrategia municipal de conciliación que el Ayuntamiento activa en cada periodo vacacional con el objetivo de "facilitar la organización de las familias y garantizar un entorno seguro y educativo para los más pequeños durante su tiempo libre". De esta estrategia forma parte también la nueva ludoteca municipal, que se desarrolla en horario de tarde en el CEIP Guadalquivir.

Estas iniciativas se enmarcan en el Plan Corresponsables de la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres del Ministerio de Igualdad, desarrollado territorialmente por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.