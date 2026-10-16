El Ayuntamiento de Mairena (Sevilla) adjudica las obras de la primera promoción de VPO de su nuevo Plan de Vivienda

Parcela en la que se levantarán viviendas - AYTO.DE MAIRENA

MAIRENA (SEVILLA), 16 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha adjudicado por 1,5 millones de euros (impuestos incluidos ), las obras de la primera promoción de viviendas, de 102 VPO, en régimen de venta, de su nuevo Plan Municipal de Vivienda.

En una nota de prensa, el Consistorio destaca que ha logrado que la oferta ganadora reduzca en un 15% el precio de la Junta para estas viviendas "con dos medidas clave" en el concurso público. "La primera, exigiendo que las viviendas se ofrecieran, como mínimo, un 10% por debajo del precio fijado por la Junta; la segunda, reservando 60 de los 100 puntos de la valoración para premiar las ofertas que aplicaran una mayor rebaja".

De acuerdo con el alcalde, Antonio Conde, "hemos conseguido que las viviendas cuesten un 15% menos que el precio de la Junta, demostrando así que las administraciones podemos ayudar a bajarlo si queremos". "El Ayuntamiento trata de afrontar el problema de la vivienda, pero la juventud y las familias de Mairena necesitan que el resto de administraciones también se implique y ayude a construir VPO en nuestro municipio", ha reivindicado.

La promoción se construirá al suroeste del núcleo urbano, cerca del Nuevo Bulevar. Estará concretamente en las inmediaciones de la carretera de Almensilla, entre el Monasterio de la Purísima Concepción y el edificio Sirio , edificio que es otra promoción de vivienda protegida del anterior plan municipal.

Las personas interesadas en esta promoción o en cualquier otra en Mairena deben inscribirse en el Registro de Demandantes de Vivienda, gestionado por la Oficina Municipal de Vivienda. El Ayuntamiento recurrirá siempre a dicho registro, no habiendo sorteos.

La adjudicación de las obras constituye un nuevo paso del Plan Municipal de Vivienda y Suelo 2024-2029, con el que el Ayuntamiento busca facilitar el acceso a un hogar, atender a las familias con mayores dificultades y aumentar la oferta de vivienda asequible.

En febrero de 2026, el Pleno municipal aprobó ampliar en 208 viviendas protegidas la primera fase del plan, que pasó de prever 449 a un total de 657 viviendas. El Plan Municipal de Vivienda contempla también una segunda promoción de 80 viviendas protegidas en régimen de alquiler, con una renta prevista de 350 euros al mes.