El Ayuntamiento presenta 'Hábitat Sevilla', un plan de renovación del parque público de vivienda de alquiler

Presentación de 'Hábitat Sevilla' - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emvisesa, ha presentado este martes 'Hábitat Sevilla', un plan integral de renovación del parque público de vivienda en alquiler. Se trata de un programa destinado a la puesta a punto de los edificios, instalaciones y zonas comunes de las promociones municipales.

Según una nota emitida por el Consistorio, el proyecto nace mientras la ciudad construye más de 2.200 viviendas públicas nuevas y mantiene casi 3.000 viviendas en alquiler distribuidas en 25 edificios, muchos de ellos con más de 20 años de antigüedad. Estas promociones requieren mejoras de accesibilidad, eficiencia energética y mantenimiento general, que afectan a más de 10.000 inquilinos. El plan responde, además, a "demandas históricas de administradores de fincas, presidentes de comunidad y vecinos".

Según el Ayuntamiento, la iniciativa actuará en 20 promociones municipales, lo que supone intervenir sobre un total de 2.071 viviendas del parque público de alquiler. Las actuaciones comenzarán previsiblemente en la primera mitad de 2026 y tendrán una duración estimada de doce meses.

La inversión total asciende a tres millones de euros financiados por el Ayunamiento y la distribución económica se realizará en función de las necesidades técnicas de cada promoción.

El plan contempla asimismo actuaciones según la situación de cada edificio, entre ellas la mejora del aislamiento, la impermeabilización de cubiertas y fachadas, y la renovación de redes de saneamiento, grupos de presión y sistemas contraincendios. También incluye mejoras de accesibilidad -- como rampas, puertas automáticas o ascensores --, con la previsión de renovar 85 de los 136 ascensores existentes; la mejora de iluminación y zonas comunes; la instalación o modernización de placas solares térmicas; y la reparación de elementos estructurales y de seguridad.

El objetivo, según ha explicado el Consistorio, es modernizar el parque municipal de viviendas, garantizar entornos seguros, accesibles y eficientes, y mejorar la calidad de vida de las familias residentes, además de revalorizar el patrimonio público y reforzar la cohesión social en los barrios. Se trata de un proyecto de nueva creación, que según el Ayuntamiento se impulsa por primera vez en la historia municipal.

Al hilo, el alcalde, José Luis Sanz, ha señalado que esta iniciativa "demuestra el compromiso del Ayuntamiento con las familias, los barrios y un patrimonio que es de todos los sevillanos", y ha subrayado que el Gobierno local "no vende humo", aludiendo a las 16 primeras piedras ya colocadas y a las 2.200 viviendas públicas actualmente en marcha, de las que 346 han sido entregadas. También ha destacado la atención "cercana, directa y rápida" a los inquilinos como una prioridad para el Consistorio.