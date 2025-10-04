El Ayuntamiento restaurará la Glorieta Brigadas Internacionales en Sevilla Este con 44.113 euros

La delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, en la Glorieta Brigadas Internacionales en Sevilla Este. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la delegación de Arbolado, Parques y Jardines, ha puesto en marcha el proyecto de restauración y mejora de la Glorieta Brigadas Internacionales, en Sevilla Este, con una inversión de 44.113 euros.

Las obras prevén la renovación integral de este espacio y de las dos isletas triangulares adyacentes con actuaciones de acondicionamiento del terreno, excavaciones y retirada de escombros, así como la aportación y carga de nuevas tierras para mejorar la base del jardín.

Asimismo, se incluye la impermeabilización de zonas concretas mediante láminas de polietileno y la colocación de perfiles de PVC que servirán como delimitación y refuerzo del conjunto, ha explicado el Consistorio hispalense en una nota de prensa.

Entre las mejoras más destacadas figura la creación de una playa decorativa con bolos blancos, que aportará un nuevo atractivo visual a la glorieta, además de la reparación del pavimento con mortero especializado y la aplicación de lechada de cemento blanco en distintas áreas para garantizar la durabilidad de la intervención. Del mismo modo se va a mejorar el riego de la plaza y se va a realizar plantaciones con flores de temporada.

La delegada de Arbolado, Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha señalado que "con esta actuación, seguimos avanzando en la recuperación y puesta en valor de los espacios verdes. Queremos que la Glorieta Brigadas Internacionales se convierta en un lugar renovado y cuidado".

Según Rincón, esta actuación sigue la línea de trabajo de la intervención que se está realizando en la calle Secoya, en la se está recuperando una antigua parcela abandonada de Sevilla Este en un gran parque de 13.000 metros cuadrados con zonas verdes, sombra y mobiliario accesible.