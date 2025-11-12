El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache (Sevilla) abre cuatro procesos de contratación para plazas fijas

El plazo de solicitudes está abierto hasta el 9 de diciembre

El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache (Sevilla) ha abierto cuatro procesos de contratación para plazas fijas. Al respecto, la delegada de Recursos Humanos, María Carmen Cano, ha destacado "el gran esfuerzo para dotar adecuadamente una plantilla que nos encontramos infradotada". "No solo estamos cumpliendo con la obligación legal de sacar ofertas de empleo cada año, sino que además, las estamos ejecutando, algo que hasta ahora no siempre sucedía".

Así lo ha expresado Cano en una nota de prensa del Consistorio en la que se destaca que con esta manera de trabajar "estamos consiguiendo, poco a poco, aún queda trabajo por hacer, que la plantilla de profesionales del Ayuntamiento se adecúe a las necesidades de un municipio de más de 20.000 habitantes".

"Además, ha continuado la edil, los puestos que estamos sacando son fijos lo que permite que las personas que ganen las plazas tengan una seguridad laboral añadida". Se trata de una plaza de arquitecto superior, una plaza de ingeniero, una plaza de auxiliar administrativo, --todas ellas para la plantilla de funcionarios-- y una plaza de peón de limpieza de edificios municipales, a tiempo parcial y en este caso para la plantilla de personal laboral.

El BOE publicó el lunes 10 de noviembre el extracto de las convocatorias, por lo que el plazo de 20 días hábiles comienza a contar desde 11 de noviembre y concluirá el próximo 9 de diciembre.