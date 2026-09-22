El Ayuntamiento de Sevilla abre el 1 de octubre la solicitud de plazas en el aparcamiento de Monte Pirolo de Triana

Aparcamiento Monte Pirolo, en Triana - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla abrirá el próximo jueves, 1 de octubre, el plazo para solicitar las 80 plazas de aparcamiento para vehículos y motocicletas de residentes en el nuevo párking en superficie de la plaza Monte Pirolo, ubicado tras la plaza del Zurraque en el distrito Triana.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, el Gobierno municipal ha activado el proceso para beneficiar principalmente a las familias residentes del entorno del aparcamiento, que pondrá en servicio 100 plazas para turismos y 10 para motocicletas. De estas plazas, 70 plazas quedarán reservadas a vehículos de residentes y 30 a uso rotatorio, mientras que la totalidad de las 10 plazas de motocicleta serán exclusivamente residenciales.

En este sentido, el delegado del distrito Triana, Manuel Alés, ha explicado que se trata de "un paso decisivo para atajar el problema histórico de estacionamiento que sufren las familias del entorno del Zurraque". "Esta actuación permite transformar una parcela municipal infrautilizada durante años en una solución concreta para uno de los problemas que más preocupa a los vecinos del distrito", ha remarcado.

Asimismo, el plazo oficial para optar a una plaza se abrirá a las 0,00 horas del día 1 de octubre de 2026 y concluirá a las 23,59 horas del día 30 de octubre de 2026. Las peticiones deberán dirigirse a la Dirección General de Movilidad y podrán registrarse por dos vías habilitadas: Telemáticamente, a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Sevilla; o presencialmente, en el Registro General del Ayuntamiento de Sevilla o en los Registros Auxiliares del Distrito.

Podrán solicitar plaza las personas físicas empadronadas en el distrito Triana que ostenten la propiedad del vehículo o consten como conductores habituales. En este periodo de solicitud, los interesados deberán cumplimentar debidamente la solicitud general, presentar una fotocopia del DNI en vigor y el certificado de empadronamiento con una antigüedad no superior a seis meses, o en su defecto, la autorización expresa para que el Servicio Administrativo de Tráfico y Transportes lo verifique de oficio con el Servicio de Estadística.

PRIORIDAD A LOS VECINOS

Se permitirá un máximo de dos plazas por domicilio, requiriendo una solicitud independiente por cada vehículo pretendido, de manera que el procedimiento garantizará la máxima prioridad a los vecinos que sufren una "mayor presión de estacionamiento en las inmediaciones del equipamiento del nuevo aparcamiento".

Por ello, se articulará una Fase 1 (Zona A) dirigida prioritariamente a los residentes empadronados en el área delimitada por el perímetro interior (ambas aceras) de las calles San Jacinto, Pagés del Corro, San Vicente de Paúl y Avenida Santa Cecilia, además de todas las vías interiores a esta delimitación como Maestro Jiménez, Vicente Flores Navarro, Plaza Alcalde José Hernández Díaz, Antonio García Corona, Plaza Monte Pirolo, Rafael Salas González, Aceituneras, José Cruz Auñón, Sor Manuela Ramos, Plaza del Zurraque, Jardines Hermanos Garduño, Maestro Guerrero, Maestro Bretón, Sor Milagros, Jardín Francisco Gaitán Sánchez, Maestro Guridi, Miguel Ángel Olalla, Doctor Jerónimo Pou e Ignacio Gómez Millán.

Por otro lado, la Fase 2 (Resto del distrito Triana - Zona B) optará en caso de que queden plazas vacantes tras resolver la Fase 1. Si el número de solicitudes recibidas en cualquiera de las fases supera la cifra de plazas disponibles, la asignación se resolverá mediante un sorteo público, aunque si el número de peticiones es igual o inferior, la adjudicación será directa.

Una vez seleccionados en el sorteo o adjudicación previa, los agraciados deberán acreditar la vinculación con el vehículo mediante la aportación del permiso de circulación a nombre del solicitante, póliza del seguro obligatorio donde figure expresamente como conductor habitual (en caso de no ser el titular del vehículo) o certificado de empresa acreditativo del uso exclusivo del vehículo por parte del solicitante (en caso de turismos de empresa).

Además, los solicitantes que no obtengan plaza tras el sorteo integrarán una lista de espera permanente, ordenada de forma rigurosa por fecha y hora de presentación de la solicitud, que servirá para cubrir de manera sucesiva las vacantes futuras.

Al hilo, el delegado del distrito Triana ha abundado que "la actuación transformará de forma integral un espacio de 2.639 metros cuadrados para poner en servicio un recinto equipado con cámaras de videovigilancia, equipos de control y mantenimiento permanente.

Alés ha destacado que los vecinos adjudicatarios de plazas en el proceso tendrán "tarifas estables durante los cuatro años de concesión, dando seguridad y certidumbre a las familias". Así, los abonos tendrán un precio de 110 euros al mes para turismos residentes y de 25 euros para las motocicletas residentes, en ambos casos con el IVA incluido.