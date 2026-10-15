El Ayuntamiento de Sevilla abre el periodo de consulta pública la reordenación e integración de la Ronda Urbana Norte

Archivo - Imagen de recurso de la Ronda Urbana Norte. - SERVICIO DE TRÁFICO - Archivo

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, ha abierto un periodo de consulta pública hasta el 13 de noviembre, del documento elaborado con las propuestas de alternativas para mejorar la integración de la Ronda Urbana Norte de Sevilla.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la adopción de la decisión de contratar este estudio ante el retraso de la puesta en servicio completa de la circunvalación metropolitana SE-40 por el arco norte como solución definitiva a los intensos problemas circulatorios que padece esta vía periférica, hasta el punto de haberse convertido en la de mayor intensidad de tráfico de la ciudad, con más de 85.000 vehículos al día.

De esta forma, se pretende adoptar medidas que puedan a corto y medio plazo paliar esta problemática, al tiempo que favorecer la integración urbana de este viario, rediseñándolo para ser más seguro y más amable para los usuarios y vecinos de la zona.

En este contexto, el documento elaborado ha analizado la situación actual de la Ronda Urbana Norte desde la Glorieta Olímpica hasta el nudo de la Gota de Leche, dividiendo el espacio total en cinco tramos, cuyas características y necesidades se analizan por separado y para los cuales se plantean distintas posibles actuaciones.

Los tramos en concreto en que se han estructurado en el estudio han sido los comprendidos entre la Glorieta Olímpica hasta la Glorieta de San Lázaro; desde ésta hasta la Glorieta Berrocal; la Glorieta Berrocal; desde la calle Mar de Alborán a la Avenida Pino Montano; y finalmente, desde el paso inferior del Parque Miraflores al enlace Gota de Leche.

MEJORA DEL TRÁFICO Y AUMENTO DE ESPACIOS DE SOMBRA VEGETAL

Partiendo de la realidad actual de cada trayecto y de la vía en su totalidad, el estudio ha fijado como objetivos generales la mejora del tráfico en la zona, con movimientos más claros, la generación de mayores facilidades de circulación para el peatón y las bicicletas, la creación de más espacios de sombra y vegetación, la proposición de obras que sean viables y puedan ejecutarse con afecciones asumibles, el encaje del proyecto con la Línea 3 del Metro y la SE-35 y, una inversión que responda a beneficios reales tramo a tramo.

Sobre estas premisas se han construido las diferentes alternativas que se recogen en el documento y que comparten, como líneas generales, el incremento de la masa arbórea y de la sombra en general, la reducción del espacio reservado para coches, la creación de carriles bici y, la construcción de varias glorietas ajardinadas tipo bulevar.

Así, este documento ha planteado la plantación de 557 árboles nuevos, que se sumarán a los 409 existentes; se generarán más de 43.700 metros cuadrados de espacios de sombra, acerados más anchos, 1,2 km de carril bici nuevo y nuevas glorietas hipodrómicas --tipo bulevar-- en San Lázaro-Berrocal y en Mar de Alborán-Pino Montano, con el objetivo de ordenar mejor los giros y dar continuidad a la circulación principal.

Como resultado del análisis pormenorizado de cada tramo, se ha propuesto finalmente una propuesta de alternativa más eficiente, a fin de dar a conocer el documento y recabar la opinión de la ciudadanía sobre el mismo, fomentando así la participación ciudadana, el estudio al completo estará disponible para su consulta pública desde este jueves hasta el próximo 13 de noviembre, a través de la página web de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente.

Todo este proceso de análisis deberá culminar con la elaboración de un anteproyecto de reordenación y mejora de esta importante vía periférica de la ciudad.

UN NUEVO TRAMO DE LA SE-35 EN EL ARCO NORTE

Junto con esta medida activada para descongestionar de tráfico la Ronda Urbana Norte y mejorar la movilidad en la zona, el Ayuntamiento de Sevilla ha reactivado también la construcción de la SE-35 como Sistema General Viario clave para mejorar la circulación en todo el arco norte de la ciudad.

En concreto se pretende la creación de un tramo de esta vía que actúe a modo de "bypass" entre la SE-30 y la SE-20 por el que se pueda distribuir en un futuro próximo todo el tráfico proveniente de los nuevos desarrollos urbanísticos previstos en los extremos este y norte de la ciudad, como San Nicolás, el Higuerón o, Buenaire.

El primer paso en esta dirección ya se ha dado con la contratación de un estudio para actualizar el anteproyecto constructivo existente del tramo del arco norte de esta Ronda.