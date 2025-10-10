El Ayuntamiento de Sevilla acoge la inauguración de la XVI Edición del Encuentro de Casas Regionales y Provinciales

Foto de familia en la inauguración de la XVI Edición del Encuentro de Casas Regionales y Provinciales. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha presidido este viernes la inauguración de la XVI Edición del Encuentro de Casas Regionales y Provinciales, que en esta ocasión homenajea a la ciudad hispalense.

Durante este acto, que se ha celebrado en Salón Colón de la Casa Consistorial, el presidente de la Federación Sevillana de Casas Regionales y Provinciales ha hecho entrega al alcalde del Premio Aldabón por la acogida que los asistentes han recibido durante los 16 años que Sevilla ha sido la ciudad anfitriona, según ha informado el Ayuntamiento en una nota.

Además, durante el acto, el cronista oficial de la isla de Gran Canaria y de la ciudad de las Palmas de Gran Canaria, Juan José Laforett, ha leído el pregón con el que se ha inaugurado esta edición.

Este año, el encuentro, organizado por el Ayuntamiento de Sevilla junto a la Federación de Casas Regionales, se celebrará por primera vez en los Jardines de Murillo, y contará con 16 módulos representativos de las diferentes casas regionales, además de un espacio escénico central, dónde se sucederán diferentes actuaciones y muestras de folclore popular.

Finalmente, el primer edil ha animado a todos los sevillanos a participar en esta cita, cuya entrada es libre y gratuita y se podrá disfrutar hasta el 13 de octubre, según ha detallado el consistorio hispalense.